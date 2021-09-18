176 hasta taburcu oldu

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 17 bin 213 test sonucunda 51’i yerel 88 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi haytanı kaybetti,176 hasta ise taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 64 bin 290 test neticesinde 153 yeni vaka belirlendi

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vakalarda 3 kişinin yurt dışından geldiği, 34 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 51 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, vakalardan 15 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 14 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'nden.

Öte yandan, ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı ise 4 bin 672 olarak açıklandı.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 64 bin 290 test neticesinde 153 yeni vaka belirlendi. Güneyde dün can kaybı olmazken toplam vaka sayısı 118 bin 723’e yükseldi.

Adanın güneyinde toplam ölü sayısı ise 545’te kaldı.