New York öncesinde net mesaj

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD'nin New York kentinde 18 Eylül'de başlayacak Kıbrıs temaslarına ilişkin "Cenevre'de ortaya koyduğumuz pozisyondan geri adım atacak değiliz. Eşit egemenliğimiz ve eşit uluslararası statümüz, politikamızın olmazsa olmazıdır." dedi.

Bakan Ertuğruloğlu,18 Eylül Cumartesi günü ABD'nin New York kentinde başlayacak temaslar ve Kıbrıs meselesindeki pozisyonlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İsviçre'nin Cenevre'de 27-29 Nisan'da gerçekleştirilen gayriresmi 5+BM konferansında Türk tarafının pozisyonunu net olarak ortaya koyduğunu belirten Ertuğruloğlu, taraflar arasında ortak zeminin olup olmadığını tespit etmek için yapılan ancak ortak zemin bulunamayan bu toplantı sonrasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2-3 ay içerisinde yeni bir gayriresmi görüşme için çağrıda bulunacağını açıkladığını hatırlattı.

Ertuğruloğlu, New York'ta KKTC heyetinin Guterres ile görüşmesinin olacağını, Genel Sekreter'in Rum tarafıyla da görüşeceğini belirterek, yeniden 5+BM formatının gerçekleşmesinin halihazırda belli olmadığını ve bunu pek olası görmediğini söyledi.

Cenevre konferansı sonrasında taraflar arasında ortak zemin oluşacak yeni bir gelişmenin yaşanmadığını belirten Ertuğruloğlu, "Cenevre'de ortaya koyduğumuz pozisyondan geri adım atacak değiliz. Eşit egemenliğimiz ve eşit uluslararası statümüz, politikamızın olmazsa olmazıdır." dedi.

Ertuğruloğlu, dünya Kıbrıs Rum kesimini "Kıbrıs Cumhuriyeti" olarak kabul ettiği sürece, Rumların "Kıbrıs Cumhuriyeti" olduğu yalanından vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Kıbrıs sorununu, "Rumların tek başına Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanınması" olarak tanımlayan Ertuğruloğlu, "Bunu bir kenara koyalım ve gelin Kıbrıs sorununu çözelim" yönündeki yaklaşımın, sorunun çözülmesinin önünde bir engel olduğunu kaydetti.

BM politikasını değiştirmeli

BM'nin "Ada'da tek bir yasal devlet vardır, Kıbrıs Türkü de o devletin bir toplumudur" politikasına devam ettiğini hatırlatan Ertuğruloğlu, böyle devam etmesi halinde kimsenin Kıbrıs konusunda bir gelişme beklentisinde olmaması gerektiğini söyledi.

Ertuğruloğlu, "BM'nin yapması gereken, Güvenlik Konseyi kararlarını, yerdeki (sahadaki) realitelere uygun bir şekle getirmesidir. BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs konusunda realitelerle ters düşen kararlar zinciri vardır, bunun tam tersi olması lazım. Güvenlik Konseyi kararlarının Ada'nın gerçeklerine uyumlu hale getirilmesi lazım." dedi.

Ada'da halihazırda iki ayrı ve komşu devletin olduğuna işaret eden Ertuğruloğlu, iyi komşuluk içerisinde devam etmelerini arzu ettiklerini, bunun Rum tarafının politikalarına bağlı olduğunu ve kimseye düşmanlık sevdalarının olmadığını dile getirdi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis'in "1960 Anayasası'na geri dönelim" önerisinin Rumların, Kıbrıs'ı bir Helen Adası olarak gördüklerinin ve Kıbrıs Türklerini kendilerine eşit görmediklerinin kanıtı olduğunu belirtti.

"İngilizlerin onayına tabi değildir"

İngiltere'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine (GKRY) akredite Yüksek Komiseri Stephen Lillie'nin Kathimerini gazetesine verdiği demeçte kullandığı, "İngiltere'nin girişimlerinin Anastasiadis'in desantralize (Ademimerkeziyetçilik) federasyon fikriyle uyumlu olduğu" yönündeki ifadeleri de yorumlayan Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

"Böyle bir plan gündemde değil. Bir kere İngiliz planı diye bir plan önümüzde yok. Sadece İngiliz makamlarının düşünceleridir bunlar. Bunları ortaya atma yetkileri kimden alınmıştır ayrı bir tartışma konusudur. (İngiliz diplomat Lillie) kendilerini Ada'nın sahibi, bizi de onların emir kulları olarak görürcesine bir üslup içerisinde konuşmuştur. Buna tepki göstermek, garantörlüğün kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirmeyen bir İngiltere olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Bizim ne egemenliğimiz ne devlet statümüz İngilizlerin onayına tabi değildir."