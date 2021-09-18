Yargısı ileride

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gece yarısı demirci atölyesine girerek, 21 bin 250 TL değerinde alet-edevat çaldığı iddia edilen Nacid Yavuz dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma amaçlı 10 gündür tutuklu bulunan zanlı dün 200 bin liralık kefalet senedi ve 15 bin lira nakit teminatla serbest kaldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlının 7 Eylül 2021 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Ramazan Bakçeci' ye ait demirci atölyesinin kapısını ittirerek içeri girdiğini söyledi. Polis, zanlının iş yerinden ahşap kesme makinesi, motor, adet antika demir, su termosu, 2 adet kaynak makinesini, 8 adet minibüs kontak anahtarını, atölyeye ait güvenlik kameralarının kayıt cihazı, tekne telsizi çaldığını söyledi. Polis, zanlının iş yerinden çaldıklarını GY 187 plakalı araçla taşıdığını ifade etti.

Polis, zanlının çaldığı eşyaların toplam değerinin 21 bin 250 TL olduğunu açıkladı. Polis memuru, Nacid Yavuz’un aynı gün Lefkoşa da tespit edilerek tutuklandığını, kullanımında bulunan GY 187 plakalı aracın arkasında çalıntı eşyalardan ahşap kesme makinesi ve motor bulduklarını söyledi. GY 187 plakalı aracın ve içerisinde bulunanların emare alındığını belirtti. Zanlının evinde de arama yapıldığını söyleyen polis, kanunsuz bir eşyaya rastlanılmadığını anlattı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.