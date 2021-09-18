Örnek olsun

Ömer KADİROĞLU

Akçay Muhtarlığının girişimi, bölge halkının katkısı kurum, kuruluş ve birçok kişinin desteğiyle bir yıl önce başlanan ve iki etap şeklinde tamamlanan Rauf Raif Denktaş Parkı dün açıldı.

Akçay’da gerçekleştirilen açılış töreni İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başladı.

Törende, Fikri Karayel İlkokulu öğrencilerinden Nehir Sağciğer ile Hamza İşgi günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yaptı.

Park projesinin hayat bulmasında destek verenlere teşekkür plaketleri de verildi.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman,

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bazı milletvekilleri, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın kızı Değer Denktaş ve bölge halkı katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar: Denktaş bizim davamızdır

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rauf Raif Denktaş isminin yaşatılması adına ortaya konulan projenin hayat bulmasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

Tatar, “Rauf Raif Denktaş’ı çok seviyoruz, o bizim davamızdır. O bizim liderimizdir, o bizim Kurucu Cumhurbaşkanımızdır ve bizim davamızı dünyaya haykırandır” dedi.

Denktaş’ın ailesine çağrı

Anıt Mezar konusunda aileye seslenen Tatar, nerede olması gerektiği konusunda ailenin isteğinin önemine işaret etti.

Tatar, “Proje ile ilgili bazı sıkıntılar ve belediyelerle çözülmeyen meseleler olayı geciktirmiştir. Dolayısı ile Rauf Raif Denktaş’tan bir hatamız olduysa devletimiz adına özür diliyoruz. Ancak en güzelini yapmak için ortaya irade konmuştur ve konacaktır. Devlet ne gerekirse ailenin de desteği ile yapacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Denktaş’ın ülkeye çok şeyler kazandırdığını ve büyük bir lider olduğunu ifade eden Tatar, “Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’a çok şey borçluyuz” diye konuştu.

New York konusuna da değindi

Rauf Raif Denktaş’ın da vasiyet ettiği gibi Anavatan Türkiye ile egemen eşitliğe dayalı, Kıbrıs’ta iki devletin işbirliği ile çözüm olabileceğini, gideceği New York’ta da haykıracağını vurgulayan Tatar, federasyonun Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleyi sıfırlayacak bir noktaya götürecek tehlikeli bir tezgah olduğunu söyledi.

Saner: Ülkesini savunan bir liderdi

Başbakan Ersan Saner de, Denktaş isminin KKTC ile özdeşleştiğini belirterek KKTC’de herkesin Denktaş’a sevgi ve saygı duyduğunu ifade etti.

Saner, “Tamamen bir lider olarak halkının sevgisini kazanmış, bu uğurda birçok noktada ailesinden büyük fedakarlıklar göstererek görevde olduğu süre içerisinde, birçok acıyı yaşamasına rağmen, hiçbir zaman inandığı davadan vazgeçmemiş ve davası uğruna kanının son damlasına kadar savaşarak, ülkesini savunan bir lider olmuştur” dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Avukat kişiliği ile davasını savunmasının unutulmaz olduğunu belirten Saner, “Hükümet olarak onun ortaya koyduğu ilkeleri yaşatmak için, iki egemen eşit devlet statüsünde, onun da inandığı noktada yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Saner, park projesinin, tam bir yerel yönetim işbirliği içerisinde yapıldığını söyledi ve destek verenlere teşekkür etti.

Muhtar Dereliköylü destek verenlere teşekkür etti

Akçay Muhtarı ve Rauf Raif Denktaş Vakıfı Komitesi adına konuşan Uğur Dereliköylü ise projenin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunduklarını anlatarak, destek verenlere teşekkür etti.

Rauf Raif Denktaş Vakfı adına konuşan Orhan Kürşat da, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın adının yaşatılması için belli süreçlerden geçildiğini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise isim ve anıların yaşatılmasının önemine işaret ederek, bunun gelecek nesiller için de örnek teşkil edeceğini ifade etti.

Projeye katkı koyanlara plaket verildi

Konuşmaların ardından park projesinin hayat bulmasında destek verenlere teşekkür plaketleri verildi. Ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.

Parkta müze de olacak

Parkın yapımına kurum, kuruluşlar, bölge halkı, yurt dışında yaşayan vatandaşlar, devlet daireleri ve iş insanları katkı koydu. Park içerisinde engelli ve engelsiz oyun parkları, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın heykeli, basketbol, voleybol tesisleri, Milli Mücadele ve Şehitler Abidesi, yerel ürünlerin satış yeri, açık alan spor aletleri ve yürüyüş parkurları, kafeterya, parti alanı, oyun ve gösteri alanı, mini hayvanat bahçesi, oto park alanları bulunuyor. Kısa süre içerisinde parkta Denktaş Müzesi de yer alacak.