‘Girdap’ operasyonu

Suna ERDEN

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Girdap operasyonunda bir kilogram 270 gram satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu, 5 tabanca ve canlı mermi ele geçirildi.

Operasyonda ilk etapta Arda Barış Alan ve Serhat Şah tutuklanırken, aranan şahıslar olduğu belirtildi. Ele geçirilen 720 gram ağırlığında metamfetaminin şimdiye kadar KKTC’de yakalanan en yüksek miktar olduğu ifade edildi.

Zanlıların güneyde bir suç örgütüne kaynak sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilirken, Arda Barış Alan ve Serhat Şah hakkında Girne Kaza Mahkemesi’nden 3 gün tutukluluk emri alındı.

Operasyon 12 saat sürdü

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Ahmet Bayram, önceki gün saat 18.00 sıralarında başlayan dün sabah 05.00’e kadar süren operasyon sonucu Gazi Osman Paşa Sokak üzerinde Arda Barış Alan’ın yakalandığını söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 300 gram ağırlığında satışa hazır hale getirilmiş hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis çavuşu Bayram, zanlının ikametgâhında yapılan aramada da satışa hazır hale getirilmiş 250 gram hintkeneviri ve 720 gram ağırlığında metamfetamin, hassas terazi,4 adet 9 mm çapında tabanca, bir adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca, 5 adet şarjör ile 9 mm çapında 8 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı.

Bayram, Arda Barış Alan ile mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Serhat Şah isimli şahsın tutuklandığını ifade etti.

Bayram, soruşturmanın yeni başladığını, aranan bir şahıs olduğunu ifade ederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkeme talebi kabul etti.