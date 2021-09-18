Bir haftalık erteleme

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) eski üyesi Yusuf Avcıoğlu’nun insan sağlığını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 20 Eylül Pazartesi günü sonuçlanması beklenen 150 bin tonluk akaryakıt ihalesinin durdurulması için yaptığı ara emri başvurusu davalı tarafın süre talebi üzerine ertelendi.

Yüksek İdare Mahkemesi’ndeki (YİM) ön duruşmada davalı olan Kıb-Tek adına avukat Enver Öztürk, davacı Avcıoğlu için ise Uğur Çulhaoğlu hazır bulundu.

Davalı tarafın avukatı Öztürk, ara emrine itiraz etmek için süre isterken, mahkeme duruşmayı 22 Eylül’e erteledi.

Kararın ardından Diyalog’a konuşan avukat Uğur Çulhaoğlu, emri başvurusunun iki gün önce tek taraflı olarak mahkemede dinlendiğini söyledi. Çulhaoğlu, “Mahkeme başvurunun tebliğine emir verdi. Davalılar da başvurumuza itiraz dosyalama niyetinde olduklarını beyan etti. Bu çerçevede mahkeme davayı 22 Eylül 2021 tarihine erteledi. Davalıların itirazlarını aldıktan sonra o gün ara emrini dinlemeyi bekliyoruz” dedi.



Öztürk: İtiraz dosyalayacağız

Davalı avukatı Enver Öztürk de mahkemeden süre talep ettiklerini söyledi. Öztürk, “İtirazlarımızı hazırlayıp dosyalamak için mahkeme davayı 22 Eylül 2021 tarihine erteledi. O güne kadar durumumuzu değerlendirip gerekli itirazlarımızı dosyalamayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Avcıoğlu ara emri için başvurmuştu

Kıb-Tek eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, akaryakıt alımıyla ilgili ‘İhale Teknik Şartnamesinde’ değişiklik yapıldığını; şartnamede aranan toplam 18 kriterden birinin çıkarıldığını, altı tanesinin ise yakıt kalitesini düşürecek şekilde değiştirildiğini savunarak, pazartesi günü sonuçlanması beklenen 150 bin tonluk akaryakıt ihalesinin durdurulması için ara emri talep etmişti.

Tv2020‘de Gündem Özel programına telefonla bağlanan Avcıoğlu, 2018 yılından beri kurumun yıllık yakıt ihtiyacının 220 bin ton civarında seyrettiğini ancak son ihalenin 150 bin ton üzerinden çıkmasının amacının farklı olduğunu söylemişti.

Avcıoğlu, “Pandemiden dolayı yakıt ihtiyacında bir düşüş vardır ama bu 150 bin tona kadar düşmüş değildir. Bu şekilde ihaleye çıkılmamasının sebebi, Bakan Erhan Arıklı’nın Kamu İhale Yasası’nı devre dışı bırakarak, doğrudan alımın önünü açmak istemesidir. Hatta Arıklı ilk önce 70 bin ton çıkacaktı sonra 150 bin tona ikna edildi” demişti.

Çıkılan ihalede bazı firmalara ayrıcalık tanınması için bazı değişiklikler yapıldığını belirten Avcıoğlu, Kıb-tek yakıt ihalesi teknik şartnamesinde yer alan 18 maddelik limit değerlerinden bazılarının değiştirildiğini hatırlatmıştı.