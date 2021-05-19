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Olumlu bir havada geçti

Maliye Bakanı Oğuz, Kamu İş heyetiyle toplu iş sözleşmesini müzakere etti

Olumlu bir havada geçti
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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kamuda yetkili sendikalardan, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, toplu iş sözleşmesinin ilk müzakeresi yapıldı.
Yapılan açıklamada, İlk toplantının olumlu bir havada geçtiği belirtilirken, ikinci müzakerenin de gelecek hafta içinde gerçekleştirileceği ve ardından Toplu İş Sözleşmesi’nin gelecek hafta sonu imzalanacağı duyuruldu. 

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Görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Bütçe Dairesi Müdürü Hilal Muhtaroğlu ile Maliye Bakanlığı Müdürü Mehmet Ercilasun da hazır bulundu.

Şubat ayı bursları ödendi
Öte yandan Maliye Bakanı Dursun Oğuz, şubat ayı burslarının dün ödendiğini duyurdu.
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki bin 170 kişiye, 4 milyon 647 bin 740 TL, 27 kuruş ödeme yapıldı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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