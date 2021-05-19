Kuzey Kıbrıs’ta 27 vakaya rastlandı, can kaybı olmadı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 11 bin 523 test yapıldı, 20'si yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 58 kişi taburcu edildi. Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarından. 3 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı:

Lefkoşa: Ortaköy-1,Hamitköy-1, Göçmenköy-1.

Girne: Girne Merkez- 6, Ozanköy-1,Çatalköy-1,Alsancak-1.

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez -3, Yeniboğaziçi-1, Maraş-1.

İskele: İskele Merkez-1, Mehmetçik-2.

Covid-19 genel durumu

Dün yapılan test sayısı: 11.523, dün saptanan pozitif vaka sayısı: 27, ülke dışından gelen vaka sayısı : karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı: 7,yerel vaka sayısı: 20, iyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı: 58, bugün kaybedilen hasta: 0, yapılan toplam test sayısı: 1.125. 449, toplam vaka sayısı: 6959, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 6561, tedavisi devam eden vaka sayısı: 365 ,pandemi merkezindeki hasta sayısı: 26, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 322, tetkikleri devam eden vaka sayısı: 16, toplam kaybedilen hasta sayısı: 33, yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 1.

Güvende kal uygulaması



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 51Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1399

Güvende kal genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 522

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5059

Güneyde 167 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 45 bin 598 test sonucunda 167 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 1 yeni can kaybı daha yaşandı.

Hayatını kaybeden kişinin 67 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 71 bin 398’e, Coronavirüsünden kaynaklı toplam can kaybı ise 348'e ulaştı. Tedavi altında olan 148 hastadan 49'unun durumunun ciddi olduğu kaydedildi.