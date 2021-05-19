Şok eylem uyarısı

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) Platformu, bölgede yaşanan sorunlara ivedilikle çözüm bulunmaması halinde, haziran ayından itibaren “şok eylemler” yapacakları uyarısında bulundu.

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) Platformu Koordinatörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Lefke’nin ilçe olarak ilan edildiği tarihin üzerinden dört yıl geçtiği, bu sürede dört farklı hükümetin göreve geldiği anımsatılarak, buna rağmen ilçe olmanın gereklerini yerine getirmek için bölgede “tek bir çivi bile çakılmadığı” savunuldu.

Açıklamada, bölgenin sorunlarına değinilerek, polis müdürlüğünün tekrar kurulması, Cengiz Topel Hastanesi’nin ilave kısmı zaman kaybetmeden inşa edilmesi, CMC atık alanı ve yarattığı çevre kirliliğine ilişkin sorunların çözülmesi, Güzelyurt – Lefke duble yolunun tamamlanması ve Aplıç kapsının açılmasına yönelik talepler dile getirildi.

Lefke’nin ekonomik geleceğini eğitim, turizm ve tarıma bağladığına vurgu yapılan açıklamada, bu üç alanda da yatırım yapan yöre insanına geciktirilmeden katkı sağlanması talep edildi.

“Lefke ilçe oldu ama…”

Açıklamada, 27 Aralık 2016’da Cumhuriyet Meclisi’nin oybirliğiyle aldığı kararla, yıllar önce ilçe statüsünü kaybetmiş olan Lefke’nin, KKTC’nin 6. ilçesi olarak ilan edildiği anımsatıldı.

Lefke’nin 6. ilçe oluşundan bu yana geçen dört buçuk yıllık sürede ilçe öncesi statüsü olan bucak statüsünden kurtulamadığı, hatta geçmiş kazanımlarını bile kaybettiği savunulan açıklamada, Lefke Kaza Mahkemesi’nin Lefke’deki oturumlarını tatil edip 16 Eylül 2018 tarihinden itibaren Güzelyurt’ta oturum yapmaya başladığı anımsatıldı.

Açıklamada, Cengiz Topel Hastanesi’nin personel sayısının azaltıldığı ve verdiği sağlık hizmetlerinin küçültüldüğü belirtilerek, Sivil Savunma, bazı devlet dairelerinin ve bir ilkokulun da kapatıldığı kaydedildi.

“Seçimlerin boykot edilmesi tartışılıyor”

Lefke Mahkemesi’nin Güzelyurt’a taşınmasına ilk reaksiyonun Anayasa değişiklik referandumunda gösterildiği belirtilen açıklamada, Lefke’nin “oylarının referandum sonucunu belirlediği” belirtilerek, bundan sonraki reaksiyonun daha ciddi sonuçlar yaratacağı ileri sürüldü.



Açıklamada, yapılacak milletvekili ve yerel seçimlerin boykot edilmesinin sivil toplum örgütleri arasında tartışıldığı kaydedildi.

Lefkelilerin talepleri açıklandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) öğrencileriyle birlikte, nüfusu 30 bine yaklaşan Lefke ilçesinde asayişi bir karakolla sağlamanın mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, 1977 yılında Lefke’den uzaklaştırılan polis müdürlüğünün tekrar kurulması gerektiği belirtildi.

Sivil Savunma Teşkilat binasının tamir edildiği ancak Güzelyurt’a taşınmış olan Sivil Savunma Dairesi’nin henüz Lefke’de yeniden açılmadığı kaydedildi.

Cengiz Topel Hastanesi’nin öneminin pandemide bir kez daha ortaya çıktığına işaret edilen açıklamada, hastanenin 120 yatak kapasiteli ilave kısmının tüm fonlar zorlanarak ve daha fazla zaman kaybedilmeden inşa edilmesi gerektiği belirtildi.

CMC atık alanı ve yarattığı çevre kirliliğinin gelmiş geçmiş tüm hükümetler tarafından “hep yok sayıldığı” savunulan açıklamada, “Lefkeliler Doğu Akdeniz’in en büyük çevre felaketi ile birlikte yaşamak zorunda olmadıklarını şok eylemlerle kanıtlayacaktır” denildi.

LAÜ öğrencilerinin bölgeden ayrılmasının öğrencilere hizmet vermek için ciddi yatırımlar yapan esnafı iflasın eşiğine getirdiği kaydedilen açıklamada, bazı dükkanların kapandığı belirtildi.

Lefke’nin ekonomik geleceğini eğitim, turizm ve tarıma bağladığına vurgu yapılan açıklamada, bu üç alanda da yatırım yapan yöre insanına geciktirilmeden katkı sağlanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “Traktör ve aksamları ile hayvanlarını satma noktasına getirilmiş olan tarımsal üretici ve hayvancıların sorunları da çözülmelidir.” denildi.