Bayramımız kutlu olsun

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 102’nci yılında “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”, KKTC’de de kutlanacak.

Protokol Dairesi Müdürü ve Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı Asu Muhtaroğlu’nun açıklamasına göre, 19 Mayıs tören ve etkinliklerinde koronavirüs tedbirleri gereği sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması zorunlu.

Etkinlikler çerçevesinde, saat 09.00’da protokol sırasına göre Lefkoşa Atatürk Büstü’ne çelenk konulacak.

Lefkoşa’da saat 19.30’da ise Fener Alayı yapılacak. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da katılacağı fener alayı, Dereboyu’nda Citroen ışıkları-Lefkoşa Atatürk Anıtı güzergahında gerçekleştirilecek.

İlçelerdeki ve diğer bölgelerdeki törenler

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram’ın 102. yıl dönümü dolayısıyla saat 08.30’da Girne Atatürk Anıtı, 09.00’da Güzelyurt Atatürk Anıtı, Gazimağusa’da Zafer Anıtı, Akdoğan’da Atatürk Anıtı ve Geçitkale’de Atatürk Anıtı; saat 10.00’da ise İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde anma törenleri gerçekleştirilecek.

Törenler, protokol sırasına göre anıtlara çelenklerin sunulmasının ardından İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle son bulacak.

Gençlik konseri düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yarın “1. Gençlik Konseri” düzenlenecek.



Konser bu akşam saat 20.00’de, Lefkoşa Bedesten’de gerçekleştirilecek ve tüm televizyon kanallarından canlı yayınlanacak.

Tatar: Gençler KKTC’yi koruyunuz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak gençlere seslendi ve “KKTC’yi koruyunuz” dedi.

Tatar, mesajında, mazlum uluslara ve haklara örnek teşkil eden Kurtuluş Savaşı’nın Kıbrıs Türk halkına da ilham kaynağı olduğunu, Kıbrıs Türk halkının Atatürk ilke ve devrimlerinden aldığı güçle en karanlık dönemlerde, her türlü zorluğa rağmen mücadelesini sürdürdüğünü ve bu mücadeleyi kendi egemenliğine dayanan KKTC ile taçlandırdığını vurguladı.

Sennaroğlu: Atatürk’ün yaktığı kıvılcım

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında “19 Mayıs 1919’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık idealleriyle Samsun’a ayak basarak milli mücadelenin kıvılcımını yaktığı o kutlu günün 102. yılındayız” diyen Sennaroğlu, Kurtuluş Savaşı’nın, dünyada emperyalizme karşı kazanılan ilk zafer olduğunu kaydetti.

Saner: Özgürlük güneşi hiç sönmeyecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP)Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Türk milleti ile onun en büyük gücü olan Türk gençliğinin Atatürkçü düşünceden asla ayrılmayacağını ve Türk milletinin istiklaline, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletlerine sonuna kadar sahip çıkacağını vurguladı.

