Doktor raporu bekleniyor

Suna ERDEN

Girne-Boğaz bölgesinde yaşanan olayda komşusunun 11 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan S.S.(E-60) hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek tutuklama talebiyle 3’üncü kez mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 11 gündür tutuklu olduğu, bu süre içerisinde iki kez Barış Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiği ancak raporun henüz çıkmadığı belirtildi.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis memuru Hüseyin Soyel, zanlının mülke tecavüz ve cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Soyel, olayın 6 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.30 sıralarında Boğaz bölgesinde meydana geldiğini belirtti.



Polis memuru, zanlının 77 promil alkol tesiri altında olduğu bir esnada komşusunun açık olan kapısından evine girdiğini açıkladı.

Ek tutukluluk talep edildi

Polis, içeri giren zanlının 11 yaşındaki kız çocuğunu dudaklarından öpmeye çalıştığını, kalça ve göğüslerini okşayarak cinsel istismar suçu işlediğini belirtti.

Zanlının şikâyet üzerine aynı gün gözaltına alındığını kaydeden polis, karakolda verdiği beyanda “Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım” dediğini açıkladı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde 15 kişiden ifade aldıklarını, birçok görgü tanığının bilgisine başvurduklarını söyledi.

Zanlının iki kez Barış Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini kaydeden polis, ancak henüz ceza-i ehliyetinin olup olmadığına dair raporun ellerine ulaşmadığını belirtti. Polis memuru Soyel, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Duruşmaya avukatıyla katılan zanlı sessizliğini korurken, mahkeme talep edilen süreyi onayladı.