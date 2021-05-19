“Demokrasi çiğneniyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), UBP-DP-YDP azınlık hükumetinin “anayasa, yasa, mevzuat, teamül tanımaz” tavırlarına Meclis Genel Kurulu’nda bir yenisini daha ekleyerek ülke tarihine kara bir leke sürdüğünü ileri sürdü.

Yapılan yazlı açıklamada, seçim tarihi belirlenmesi ile ilgili iktidarın hazırladığı tasarı ile muhalefetin hazırladığı önerinin, ivedilik kararı ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nin gündemindeyken, komite toplantıya çağrılmayarak işletilmediği; bunun yerine ayak oyunları ile hükümetin çoğunlukta olacağı, kendi istediğini yapabileceği Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite kurulduğu savunuldu; bu durum “darbe niteliği taşıyan bir girişim” olarak nitelendi.



Açıklamada, dayatma ile kurulduğu savunulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite’nin sadece Anayasa’yı ve Meclis İç Tüzüğü’nü ihlal etmekle kalmayıp bundan sonra yaşanacak tüm süreçlerde Meclis çalışmalarına ve halk iradesine de ciddi bir darbe vurduğu öne sürüldü ve şunlar kaydedildi:“Azınlık hükümeti demokrasinin en temel kavramlarına aykırı olarak her türlü farklı görüş üzerinde tahakküm kurabileceğini sanmakta, diktatörlüğe heves etmektedir. Demokrasi ve hukuk halkın gözleri önünde çiğnenmekte ve bu durum insanlarımızın gözlerinden kaçmamaktadır.Ülkemiz siyasetine kara bir leke süren UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin ben yaparım olur zihniyeti karşısında Cumhuriyetçi Türk Partisi Meclis’in, halk iradesinin, hukukun ve demokrasinin savunuculuğunu ve koruyuculuğunu yapmaya devam edecektir.”