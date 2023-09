Örnek olsun

Highrise Bank Ltd. örnek olacak bir davranış sergileyerek tüm personeline Limitsiz Özel Sağlık Sigortası yaptırdı. Çalışanlarının sağlığını düşünerek yapmış olduğu bu hareket ile aynı zamanda çalışanların kuruma bağlılığını arttırmayı hedefledi.

Sağlık poliçeleri ve sağlık kartları, İnsan Kaynakları Müdürü tarafından, Near East Hayat Sigorta ve Zirve Sigorta yetkililerinin de hazır bulunduğu bilgilendirme organizasyonu sonrasında, Highrise Bank Ltd. Genel Müdürlük binasında personele takdim edildi.

Düzenlenen poliçeler ile, tüm çalışanlara ayakta ve yatarak tedavi sürecindeki tüm giderlerini kapsayan sigorta imkânı sunuldu. Çalışanların aile bireyleri de düşünülerek, eş ve çocukları için de çok özel fiyatlarla özel sağlık sigortası yaptırma imkanı sağlandı.

İnsan Kaynakları Müdürü Sn. Derya Dilsiz yaptığı açıklamada; öncelikle çalışanlarını mutlu etmeyi amaçladıklarını ve banka personelinin en büyük değerleri olduğunu belirtti. Dilsiz, banka olarak çalışanlarının sağlıklarına ne kadar önem verdiklerini göstermek için sağlık sigortası uygulamasını tüm Highrise Bank Ltd. çalışanlarına sağladıklarını belirterek, aslında bankanın en büyük sermayesinin çalışanları olduğunu söyledi.

“Nitelikli işgücünü istihdam etmek, çağdaş insan kaynakları politikaları uygulayarak çalışanlarımızın yanında olmak ve motivasyonlarını yüksek tutmak, çalışanlarımıza eşit fırsatlar sağlayarak mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek en büyük hedefimizdir’’ diyen İnsan Kaynakları Müdürü Sn. Derya Dilsiz, banka olarak çalışan memnuniyeti için her türlü imkânı sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Hedefi Kuzey Kıbrıs’taki tüm bireysel ve kurumsal müşterilere ilkeli finansman ve yatırım imkânı sağlayan öncü kaynak olmak olan Highrise Bank Ltd., çeşitlenen ürünleri ve yenilenen yüzü ile bu değerlerinin doğrultusunda hızla büyümekte ve personeline çeşitli yan haklar sağlayarak, hedefine hızlı ve emin adımlarla yürüyeceğinin garantisini vermektedir.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023, 12:27