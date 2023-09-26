Farkındalık yaratıldı

İnsanların, can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan, sadece insanların değil, diğer canlıların da yardımına koşan itfaiyeciler bugün kırmızı balonlar ve karanfillerle Lefkoşa sokaklarındaydı.

İtfaiye Haftası kapsamında Lefkoşa’da yürüyüş düzenlendi.

Dereboyu olarak da bilinen Mehmet Akif Caddesi üzerinde dün akşamüzeri düzenlenen yürüyüşe, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, PGM I. Yardımcısı Ahmet Beşerler, PGM II. Yardımcısı Zafer Zaifer, İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, ilçe polis müdürleri ile PGM bölüm müdürleri, itfaiyeciler, aileleri ve emekli itfaiye mensupları katıldı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte, itfaiye araçları korteje dahil oldu. Ailelerinin eşliğinde kırmızı balonlarla ve kırmızı karanfillerle yürüyen itfaiyeciler halka yangınlarla ilgili bilgilendirici broşür dağıttı.

“Pronto çemberinden başlayan kortej, Citröen kavşağında tamamlandı. Yürüyüş sırasında güzergah trafik akışına kapatıldı.



