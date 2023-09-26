Vatan kolay kazanılmadı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İzmir’den gelen Kıbrıs gazilerini kabul etti.

Meclis Mavi Salon’da yer alan kabulde, Töre, heyete başkanlık yapan Türkiye Cumhuriyeti Muharip Gaziler Derneği İzmir Karşıyaka Şube Başkanı Halil Taşçı ve heyetiyle görüştü.

Heyette, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Başkanı Güneri Onur Çelikler de hazır bulundu.

Kabulde heyet adına konuşan Taşçı, adaya barış ve özgürlüğü getirmek için 20-25 yaşlarında çıktıklarını ifade ederek, 49 yıl sonra adada, şehit olarak bıraktıkları arkadaşlarını anmak için bulunduklarını söyledi.

İzmir bölgesini temsilen KKTC’de olduklarını belirten Taşçı, KKTC’nin gelişimini gördükçe mutlu olduklarını söyledi, şehitleri andı, gazilere uzun ömürler diledi.

Taşçı, ambargoların kalkması ve KKTC’nin daha da gelişmesini temenni etti.

Meclis Başkanı Töre de, heyeti KKTC’de görmekten ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, barış harekatında şehit düşenleri andı, gazilere şükranlarını sundu.

Töre, KKTC devletinin, vatanın kolay kazanılmadığını, bu toprakları sonuna kadar savunduklarını ve savunacaklarını ifade ederek, Osmanlı dönemi ve milli mücadele yıllarını anlattı.

Konuşmaların ardından hediye takdiminde bulunuldu.

Töre, Aytaç’a başarı diledi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç’a makam ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, tören mangasıyla karşılanan Töre, şeref defterini de imzaladı.

Töre, Tümgeneral Aytaç’a görevinde başarılar diledi.

