Hedef belli

Maliye Bakanı Özdemir Berova, adaletli uygulamalarla gelir kaynaklarının artırılacağını, gelir kaynağı arttıkça giderlerin de dengelenebileceği ciddi bir kaynak oluşacağını söyleyerek, “Tüm hedefimiz ayakları üzerinde duran bir KKTC yaratmak” dedi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova’yı Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları ile beraberindeki heyeti kabul etti. Heyet Berova’ya yeni görevinde başarı dilerken ziyarette Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Sümer Kızıldere de hazır bulundu.

Verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Berova, Gelir ve Vergi Dairesi’nin Maliye Bakanlığı’nın bel kemiği ve gözbebeği olduğunu, bunu dairelere gerçekleştirdiği ziyaretlerde dile getirdiğini kaydetti.

Gelir ve Vergi Dairesi şubelerinin halka hizmet noktasında yetersiz kaldığını gözlemlediğini belirten Maliye Bakanı Berova, bu konuda çalışmalar başlattıklarını açıkladı.

Gelir ve Vergi Dairesi ile ilgili kamuoyuna yansıyan ve doğru olmayan bir takım iddiaların da kendilerini üzdüğünü söyleyen Berova, tüm vergi memurlarının bu tür iddialara maruz kalmaması için özen gösterilmesini istedi.

Maliye Bakanı Berova, Ticaret Dairesi ile Çalışma Bakanlığı’nın portallarının da Vergi Dairesi ile karşılıklı olarak görülebilmesi için sistemler hazırlanması sonrası daha sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanmasını planladıklarını kaydetti.

Kuyucuoğulları: Gailemiz, Vergi Dairesi’dir

Vergi memurlarının, performans üstü bir çalışma ortaya koyduğuna işaret eden Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları, eksik personel sayısına rağmen çalışanların pandemi döneminde, işine dört elle sarılarak gösterdiğini hatırlatarak; “Gailemiz, Vergi Dairesi’dir” dedi.

Vergi-Sen Başkanı, Bakan Berova’ya, Vergi Dairesi ve şubelerine gerçekleştirdiği ziyaret ve personele verdiği destekten ötürü teşekkür de etti. Bu temasların, çalışanların moral ve motivasyonunu arttırdığını söyleyen Kuyucuoğulları, Teşkilat Yasası’nın güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları ayrıca, şube binalarının yetersizliği ve personel eksikliği nedeniyle denetimlerde zorluklar yaşadıklarını kaydetti.

