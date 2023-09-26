Kiryakos şimdi cezaevinde

Sahte araç sigortası poliçesiyle Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan Kıbrıslı Rum Kyriacos Charalambous tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının sahte poliçeyle Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtiği açıklandı.

Zanlının tam 17 kez sahte poliçeyle ülkeye giriş-çıkış yaptığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının NAX 789 plakalı Volkswagen marka aracına ait sigorta poliçesi üzerinde oynama yaparak sahtelediğini söyledi. Polis, zanlının sahte poliçeyle 21 Eylül 2023 tarihinde saat 22.24 sıralarında Metehan Sınır Kapısından KKTC'ye geçtiğini belirtti.

Zanlının aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, söz konusu sahte poliçe ile KKTC’ye 17 kez giriş-çıkış yaptığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde sahte sigorta poliçesini güneyde bulunan ikametgahında tek başına ve kendi bilgisayarında yaptığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.