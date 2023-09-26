"Devlet soyuldu"

Suna ERDEN

Bazı özel hekim ve eczalarının işbirliği ile gerçekleştirilen polis ve vatandaşların da dahil olduğu sahte reçete vurgununa yönelik soruşturma sürüyor.

Sosyal Sigortalar Dairesi tarağından yapılan şikayet üzerine 13 Eylül 2023 tarihinde başlayan son 12 günde 13 kişinin tutuklanmasıyla devam eden soruşturma kapsamında polis hücresinde bulunan eczacılar Gülten Veli Aner, Simge Sonap, İsmet Tufan, doktorlar Güven Erkal, Niyazi Perk ve Muhammed Alshanableh dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede soruşturmayla ilgili detaylar açıklanırken, Lefke’de kupürü kesilmiş, atıl durumda 26 torba ilaç ele geçirildiği açıklandı.

Polisin mercek altına alınan 160 bin reçete olduğunu belirtirken, yeni isimlerin tutuklanacağı bilgisine ulaşıldı.

17 kişilik ekip soruşturuyor

Poliste kurulan 17 kişilik özel ekiple yürütülen soruşturma giderek, genişlerken dün mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkındaki iddialar aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu, 13 Eylül günü Sosyal Sigortalar Dairesi’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlıların suçla bağlantılı görülerek, tutuklandıklarını anımsattı.

Zanlıların elektronik eşyalarının DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini belirten polis, 24 Eylül akşamı Lefke bölgesinde çöpte mührü kırılmış 26 torba ilaç bulduklarını açıkladı.

Polis, zanlıların çöpe atılan ilaçlarla ilgili bağlantılarının olup olmadığının araştırılacağını söyledi.

Sahte reçete soruşturmasının 12 gündür devam ettiğini, bu süre içerisinde 55 ifade alındığını kaydeden polis, ifadelerin 45’inin suçla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Polis, daha rahat soruşturma yapılabilmesi için Sosyal Sigortalar Dairesinde bir sistem kurulduğunu belirtti.

İncelenecek reçete sayısının 160 bin olduğunu, 958 adedinin emare alındığını kaydeden polis, zanlıların serbest kalması halinde tanıklara etki edebileceğini belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mağdur devlet tarafı

Savcı Senem Palabıyık da, meselenin ciddi olduğunu ve kamuoyunda infial yarattığını belirterek, mağdurun devlet tarafı olduğuna dikkat çekti.

160 bin reçetenin ciddi bir rakam olduğunu dile getiren Palabıyık, 50 ifadenin alındığına işaret ederek, sürecin layıkıyla değerlendirildiğini söyledi. Bilgisayar ve telefon gibi cihazların detaylı incelemeye verildiğini belirten Palabıyık, incelemeler başlatıldığında tanık ifadelerini doğrulamalarının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti.

Tüm zanlıların ilgili cihazların içeriğini bildiğini belirten Palabıyık, zanlıların duruma etki etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Lefke'de bulunan 26 çöp torbası ilacın söz konusu meseleyle bağlantısı olduğunun düşünüldüğüne dikkat çeken Palabıyık, sürecin layıkıyla değerlendirilmesi için süre verilmesi gerektiğini belirtti. Böyle bir meselenin 2-3 gün içinde çözülemeyeceğinin aşikar olduğunu vurgulayan Palabıyık, kamu menfaati için kişilerin özgürlüğüne sınırlama getirilebileceğini belirtti.

Soruşturmayı yürüten ekibin gerekeni yaptığının altını çizen Palabıyık, ilgili tarihlerin 2018 yılına dayandığına dikkat çekerek, 2018’de başlayan sürecin 3-4 gün içinde içerisinde bitmeyeceğini kaydetti.

Söz konusu suçun hep birlikte işlendiği göz önüne alındığında, tutuklanacak kişiler, yapılan incelemeler, emareler olduğunu dile getiren Palabıyık, insan üstü bir çalışma yürütüldüğüne vurgu yaptı.

Savcı Palabıyık, süreye ihtiyaç olduğunu belirterek, 6 zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Pandemi döneminde sistem kuruldu

Zanlıların avukatları ise, tek tek iddialarını ortaya koyarak, tutukluluk talebine itiraz etti.

Zanlı Muhammed Alshanableh’in avukatı Emre Kadri ile zanlı Güven Erkal’ın avukatı Boysan Boyra, pandemi döneminde doktorlara hastaları görmeden reçete yazma yetkisinin verildiğini, bu yönde sistem kurulduğunu ve bu sistemin devam ettiğini belirtti. Boyra, bu nedenle hastayı görmeden reçete yazan doktorun suçsuz olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Pandemi bitti ancak kimse çıkıp “doktorun hastayı görmeden reçete yazabileceği sistem” sona erdi demedi. Eğer doktor bu sisteme göre hareket ediyorsa ve suçlu sayılıyorsa o zaman Sosyal Sigortalar Dairesi yetkilileri de suç işlemiş olur.”

Boyra, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürünün de tutuklanması gerektiğini savundu.

Emre Kadri ise 26 torba ilacın zanlılar tutuklandıktan sonra bulunduğunu, bu nedenle o ilaçlarla ilgisinin olmadığını söyledi.

İsmet Tufan’ın avukatı Hasan Yücelen, Gülten Veli Aner’in avukatı Kaya Muhtaroğlu ve Niyazi Perk’in avukatı Hüseyin İzveren de tutukluluk talebine itiraz ederek, müvekkillerinin teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Mahkeme, talep edilen 8 günlük süre yerine zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.