Örnek olsun

Limasol Sigorta Ltd. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Taşkent Doğa Parkı’nın yürüttüğü yaban hayatı ve ülke doğasının koruma altına alınmasına yönelik çalışmalarına katkı sağladı.



Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2021, 03:30

Limasol Sigorta sektöründe birçok yeniliğe öncülük etmeyi sürdürmenin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ve katkıları ile de ülkemizde sürdürülebilir hayatı desteklemek için çalışmalarına devam ediyor. Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker yaptığı açıklamada, Taşkent Doğa Parkı yetkililerinin çalışmalarını büyük bir takdirle izlediğini belirterek, Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat ve eşi Yasemin Basat ve park görevlileri ile gönüllülerine yaban hayat için göstermiş oldukları çalışmalar için teşekkürlerini sundu. Limasol Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ise ‘Ülkemizin sahip olduğu hayvan türlerini koruyan Taşkent Doğa Park’a tüm halkımız adına teşekkürlerimi sunarak çabaları hakkında farkındalık yaratmak için oluşturulan bu özel günde ülkemize böylesine kapsamlı bir tesis kazandırdıkları için diğer tüm kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesini dilerim’ dedi. Taşkent Doğa Park direktörü Kemal Basat yaptığı açıklamada Limasol Sigorta’ya değerli ve önemli katkılarından dolayı teşekkür etti.