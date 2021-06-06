Annita hazır

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz Pazar günü yapılan milletvekili seçiminin ardından Rum Meclis Başkanlığı için adayların belirlenmeye başladığı bildirildi.

Meclis’te en fazla milletvekiline sahip olan DİSİ partisi, Annita Dimitriu isimli kadını başkanlığa aday gösterdi. Bunun Rum siyasetinde bir ilk olduğu belirtildi.

Fileleftheros “Averof Başkanlığa Kadın İle Meydan Okudu” başlıklı haberinde, Annita’nın Rum meclis başkanlığı için ilk kadın adayı olarak DİSİ ve Başkanlık Sarayı’nın bundan sonra izleyeceği çizgiyi de belirlemiş olduğunu yazdı.

Habere göre, sandıktan çıkan sonucu değerlendiren DİSİ ve Saray, dengeleri korumak ve meclis içerisinde hükümet projelerine ve kritik yasalara (yargı reformu ve yerel yönetimler) destek verebilecek bütün güçlerle işbirliği köprülerini idame ettirmek istiyor. Bu nedenle parti içinden veya diğer partilerden herhangi birini seçmek veya dışlamak istemiyor. DİSİ’nin seçimlerden birinci parti çıktığını öğrendiği Pazar gecesi gittiği Saray’da Anastasiadis’le bu noktada hemfikir olan Neofitu pazartesi günü Siyasi Büro toplantısına götürdüğü bu tezi ileri götürmek için yetki aldı.



Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2021, 03:48

Şimdi karşı rakip tarafın cevabının merakla beklenmekte olduğuna işaret eden gazete, DİKO’nun, parti sekreterliği ve meclis grubunun kararlaştırdığı üzere Parti Başkanı Nikolas Papadopulos’un aday olmasını tercih etmekle birlikte, Annita Dimitriu’ya rakip olarak DİKO Başkan Yardımcısı Hristiana Erotokritu’yu aday kadrosundan dışlayamayacağına işaret etti.Gazete, tercihleri tartmakta olan AKEL’in kartlarını kapalı tuttuğunu ve parti içerisinden işbirlikleri lehinde sesler yükseldiğini fakat şu ana kadar uygun görülmemesine rağmen işbirliğinin DİKO ile özdeşleşmesinden korkulduğunu, Elologlar’dan Haralambos Theopemptu’nun adaylığının tercihler arasında olduğunu yazdı.Habere gör,e EDEK ve DİPA, Meclis Başkanı adaylarıyla ilgili kararını bu hafta verecek, ELAM ise parti başkanı Hristos Hristu ile yarışacak.