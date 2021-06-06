Çalışmalar anlatıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ayşe Tümsoy başkanlığındaki Alsancak Mare e Monte Yardım Derneği üyelerini kabul etti.

Yapılan açıklamaya göre, Tümsoy, Cumhurbaşkanı Tatar’a Alsancak ve Lapta bölgesinde sağlık ve eğitim konusunda yardımlar yaparak ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan yardım derneğinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, sivil toplum örgütlerinin demokratik yaşamda ülke ve halk için projeler üreterek halka hizmet bağlamında yaptıkları çalışmaların önemine değinerek, çalışkan ve duyarlı kadınların bir araya gelerek Alsancak bölgesi gibi KKTC’nin en fazla gelişmekte olan bölgelerden birinde sürdürdükleri yardım çalışmalarını desteklemeye hazır olduğunu dile getirdi.

KKTC’nin ayrı bir halk olarak kendine yakışır bir şekilde faaliyetler göstermesinin dünyaya verilen mesaj yönünden de önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19 salgınının halkın duyarlılığı ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları sayesinde iyi yönetildiğini kaydetti ve pandemi sonrası ekonomide yakalanacak ivme ile KKTC’nin daha iyi noktalara geleceğine inanç belirtti.

Vision Cyprus’tan Tatar’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Vision Cyprus Derneği Başkanı Oğuz Can ve dernek yetkililerini kabul etti.



Verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19 salgınıyla mücadelenin başarıyla yürütülmesi neticesinde, KKTC sağlık sisteminin özgüven kazandığını belirtti.Kıbrıs sorunuyla ilgili egemen iki devletin işbirliğini öngören bir çözüm vizyonunun, öngörülebilirliği artırdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, önümüzdeki dönem ekonomik hareketliliğin ve her alanda gelişimin de artacağına inanç belirtti.

Nava’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, önceki gün öğleden sonra AB Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Mario Nava ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşmede, Annan Planı sonrasında, AB Konseyi'nin 26 Nisan 2004 tarihinde Kıbrıslı Türklerin aleyhine uygulanan haksız ve mesnetsiz izolasyon ve kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik almış olduğu kararı hatırlatarak, bu taahhüdün yerine getirilmesini istediği belirtildi.

