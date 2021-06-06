Dosta güven düşmana korku

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ocak ayından bugüne kadar 26 tatbikatı başarıyla icra ettiklerini belirterek, “Denizkurdu-2021 Tatbikatı da bunlardan biridir. Planlı olarak icra edilen tatbikatımız jenerik bir senaryoya dayanmaktadır. Ege ve Doğu Akdeniz’de icra edilen bu tatbikatın maksatlarından biri de Mavi Vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığımızı göstermektir. Kıbrıs dahil, Mavi Vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz." dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Denizkurdu 2021 Tatbikatı'nın Doğu Akdeniz'deki "seçkin gözlemci günü" faaliyetlerini takip etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 133 suüstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracının katıldığı tatbikatta, personele ve katılımcılara hitap eden Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesinin, asil milletinin, bölgesinin güvenliği ve barışı için yurt içinde ve sınır ötesinde başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

Sorunlar diyalog yolu ile çözülmeli

Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki tüm sorunları uluslararası hukuka uygun olarak, barışçıl yöntemlerle ve iyi komşuluk ilişkileri içerisinde çözülmesinden yana olduğunu vurgulayan Akar, "Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunların da diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine samimiyetle inanıyor ve bunun için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Bunun için Yunanistan ile istişari görüşmeler, NATO Ayrıştırma Usulleri Toplantıları ve Güven Artırıcı Önlemler çerçevesinde toplantıların yapıldığını anımsatan Akar, şunları kaydetti:



“Bizler daima pozitif gündeme odaklanmak istiyoruz. Barış ve istikrar için en doğru, en kolay çözümün, birbirimizin hakkına, hukukuna riayet edilmesi ve böylece iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesiyle mümkün olacağı da artık anlaşılmalıdır. Her zaman belirttiğimiz gibi, biz bu coğrafyanın zenginliklerinin bölge ülkeleri arasında uluslararası hukuk çerçevesinde ve adil bir şekilde paylaşılmasından, barış içerisinde müreffeh bir geleceğin birlikte inşa edilmesinden yanayız. Açıkça ifade ediyoruz ki bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında kesinlikle gözümüz yoktur. Ancak Kıbrıs dahil, Mavi Vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz."

Denizde gövde gösterisi

Konuşmasının ardından Akar ve TSK komuta kademesi, tatbikatta görev alan unsurların denizdeki tören geçişini takip etti. Fırkateynlerden, mayın gemilerine, denizaltılara kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığının gücünün gözler önüne serildiği tören geçişine uçaklar ve helikopterler de katıldı.

Geçişin ardından telsizle tatbikata katılan unsurlara seslenen Bakan Akar, "Mavi Vatanımızdaki deniz hak, alaka ve menfaatlerimizin korunması maksadıyla verilecek her türlü görevi icra etmeye hazır ve kararlı olduğunuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiniz." diye konuştu.

Son derece başarılı geçen tatbikattan dolayı personeli tebrik eden Akar, sözlerini "Denizleriniz sakin pruvanız neta olsun." ifadesiyle tamamladı.

Tören geçişinin ardından Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, başarılı geçen tatbikatı adetlere uygun olarak personelle pasta keserek kutladı.