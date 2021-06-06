Bin 100 lira için başını yaktı

Suna ERDEN
Lefkoşa’ya bağlı Yiğitler’de bir evin avlusuna giren İrfan Davulcular’ın, 3 bakır kazan, 3 bakır tepsi, 1 bakır tencere kapağı, 4 terazi ağırlığı demir terazi, demir kantar, tartı aleti ve süt tartı aleti sirkat ettiği ve bu eşyaları satarak bin 100 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği iddia edildi.
Can, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İrfan Davulcular’ın tutuklandığını ifade etti. Polis, yapılan ileri soruşturmada, İrfan Davulcular’nın çalmış olduğu bakır kazan ve tepsileri Haspolat’da faaliyet gösteren hurda alım satımı yapan bir iş yerine bin 100 TL karşılığında satarak sahtekârlıkla para temin ettiğinin tespit edildiğini bildirdi. Polis, meselede bağlantısı olduğu tespit edilen bir kişinin arandığını belirterek, mahkemeden süre talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.