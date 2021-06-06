Çanlar çalıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir öğrenci yurduna baskın yapan Narkotik polisi, 5 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayodele Ayonipo Ogendiya’yı tutuklayan polis, sorgusunda konu maddelerin Abiola Andrew Ademeyi’den alındığını belirledi. Adeyemi, kiralık bir araçta, Olaninde Opeyem Oqunfemi isimli kadın ile birlikte tespit edildi, araç içerisine 2, Adeyemi’nin evinde ise 43 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili polis tarafından gözaltına alınan zanlılar dün tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Taksiciye vermeye çalıştı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kemal Onbaşı, 4 Haziran 2021 tarihinde, zanlı 1 Ayodele Ayonipo Ogendiya’nın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldıklarını ve kalmakta olduğu öğrenci yurduna gittiklerini söyledi. Polis, zanlının, yurt önüne geldiği taksiciye, araç içerisinde 4 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde uzattığı sırada suçüstü tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının alıkonulduğunu ve yurt odasında yapılan arama sonucunda 1 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade etti.

Ayodele konuştu, diğerleri yakalandı



Zanlıdan elde edilen soruşturmada konu uyuşturucu maddenin zanlı 2 Abiola Andrew Ademeyi’den alındığını tespit ettiklerini aktaran polis, konu zanlının, kiralık bir araç ile seyir halindeyken, zanlı 3 Olaninde Opeyem Oqunfemi ile birlilte tespit edildiğini ve araçta yapılan arama sonucunda 2 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Ayakkabı kutusundan uyuşturucu çıktı

Polis, zanlı 2 Ademeyi’nin evini aradıklarını ve ayakkabı kutusu içerisinde 42, çekmece de ise 1 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini anlattı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Hasan Dağlı, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.