3 kişi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Suriçi bölgesinde nefes kesen bir operasyon düzenleyen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 20 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde ele geçirdi; Hasan Yalınayak, İsmet Yapıcı ve Sadık Can isimli 3 kişiyi tutukladı.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 4 Haziran 2021 tarihinde, suriçi bölgesinde seyreden ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir araçta uyuşturucu madde olduğu ihbarını aldıklarını ve hızla bölgeye intikal ettiklerini söyledi.



Polis, aracın suriçi bölgesinde park halinde tespit edildiğini ve aracın yanına gittikleri sırada, zanlı 1 Hasan Yalınayak’ın elinde bulundurduğu naylonlar içerisindeki 13 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu maddeyi yola atarak kaçmaya çalıştığı esnada yakalandığını belirtti.

Cebinde ve araçta uyuşturucu bulundu

Polis, zanlının üzerinin arandığını ve 3 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Polis, araç içerisinde 2 gram, zanlı 2 İsmet Yapıcı’nın pantolunun cebinde de 2 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde bulunduğunu bildirdi.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Hasan Dağlı, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.