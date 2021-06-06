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Arşivler açılsın

Anastasiadis’ten, kayıplar konusunda Türkiye’ye çağrı

Arşivler açılsın
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  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 36’ncısı düzenlenen “Kayıplar İçin Sevgi” maratonu sebebiyle açıklamada bulunarak, Türkiye’nin arşivlerini açması çağrısı yaptı.

   Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 36’ncısı düzenlenen “Kayıplar İçin Sevgi” maratonu sebebiyle bir açıklamada bulunarak Türkiye’nin arşivlerini açması çağrısı yaptığını yazdı.
   Anastasiadis açıklamasında, Rum hükümetinin kayıpların akıbetinin belirlenmesi adına elinden geleni yapmakta olduğunu belirterek, Türkiye’nin, kayıpların akıbetinin belirlenmesi adına askeri arşivleri erişime açması için, BM ve uluslararası toplumu baskı yapmaya çağırdı.
   Anastasiadis ayrıca, kayıplar hakkında bilgisi olan kişilerin bildiklerini yetkili makamlarla, kimliklerini vermeden dahi paylaşabileceklerini belirtti ve herkese bu konuda çağrıda bulundu. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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