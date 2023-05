Ortak ses verilecek

Ülkede “gıda krizine; daha kalıcı çözümler sunabilmek, daha etkili ve daha güçlü etki yaratabilmek” amacıyla Gıda Örgütleri Platformu kuruldu.

Restorancılar Birliği (Res-Bir), Süt İmalatcıları Birliği, Kasaplar Birliği ve Et Ürünleri İmalatçıları tarafından kurulan Gıda Örgütleri Platformu, tüm üreticilere; “gelin bu platforuma hep beraber imza koyalım, sahip çıkalım ve sorunlara adil, kalıcı çözümler üretelim ve bulalım” çağrısı yaptı.

Gıda Örgütleri Platformu, yazılı açıklamasında, et fiyatlarının son bir yılda yaklaşık yüzde 310 artması ile birlikte halkın ete ulaşımının zorlaştığını, hatta imkansız hale geldiğini vurguladı.

“1 kg etin fiyatı nerdeyse 1 günlük asgari ücretten fazla olmuştur” denilen açıklamada, özetle şunlar kaydedildi:

“Son zamanlarda yapılan artışlar sonucu hane halkı evine et almakta güçlük çekmekte, et satan kasaplar ve restoranlar ise kepenk kapatma noktasına gelmiştir. Bunun nedeni ise, üretici yani hayvancı, kasap veya restorancı değildir. Bunun nedeni; 40-50 yıldır buna çözüm bulamayan siyasilerimiz ve bu sektöre doğrudan bağlı olan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığıdır.

Bu konu uzun süredir Res-Bir paylaşımlarıyla ülke gündemine oturmuştur. Sorun sadece et olmamakla birlikte tüm üretim sektöründeki sorunları sırası ile ülke gündemine taşımaya ve ülke gündeminde tutmaya devam edeceğiz.”

Yüzlerce işyeri iflas edecek

Açıklamada, Hayvancılar Birliği Başkanı’nın Res-Bir’e yönelik yapılan basın açıklamasından duyulan üzüntü de paylaşıldı, sektörü hedef göstermesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Etin ulaştığı fahiş fiyatlar ve ülkede rahatlıkla yapıldığı savunulan kaçakçılıkların herkesin ama öncelikle hayvancının derdi olması gerektiği belirtilen açıklamada, “Gelin hep beraber bu konuyu dert edinelim. Eğer et fiyatları bu şekilde yükselmeye devam ederse yüzlerce iş yeri iflas edecek, et sadece belli bir ekonomik sınıfın ulaşabileceği bir ürün olacaktır” denildi.