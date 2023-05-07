Araçlar su altında kaldı

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs genelinde dün etkili olan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde dolu yağışı da görülürken, rüzgarın da şiddetini arttırmasıyla özellikle trafikte zor anlar yaşandı.

Polis Basın Subaylığı belli aralıklarla ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldığını ve yollarda su birikintilerinin oluştuğunu belirterek sürücüleri dikkatli ve yavaş seyretmeye çağırdı.

Sağanak yağış nedeniyle, Lefkoşa - Girne ana yolu, Girne - Değirmenlik ana yolu ve Boğaz - Dikmen ana yolunda görüş mesafesinin azaldığını bildiren polis, bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.

Sularla dolan yollarda araçlar, kaldırımlarda ise işten evlerine dönen vatandaşlar mahsur kaldı. İtfaiye ve Belediye ekipleri olumsuzluk yaşanan bölgelerde iş makineleri ile çalışarak yollarda biriken suları tahliye etti. Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporuna göre, sağanak yağışların bugün, yarın ve Salı Günü de devam etmesi bekleniyor.

Girne Kapısı göle döndü

Sağanak yağış nedeniyle Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi (Girne Kapısı) yağmur sularının yükselmesi nedeniyle geçici süreliğine polis tarafından trafik akışına kapatıldı. Belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu yağmur sularının tahliye edilmesinin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Şiddetli yağış etkili oldu

Lefkoşa'da Ortaköy'de Levent Koleji önlerinde yağış ve fırtına nedeniyle sökülen bir ağaç yola düştü. Polis tarafından gerekli tedbirler alınarak trafik tek şeritten kontrollü verilirken belediye ekipleri olaya müdahale ederek, devrilen ağacı yoldan kaldırıp, trafik akışının normal seyrine dönmesini sağladı.

Öte yandan kuvvetli yağış nedeniyle Lefkoşa'da Eski Türk Hava Yolları kavşağı trafik ışıkları ile Göçmenköy'de Metropol trafik ışıkları arıza nedeniyle devre dışı kaldı. Mesarya bölgesinde de şiddetli yağış etkili oldu.

Aslanköy’de çatılar uçtu

Öte yandan Gazimağusa’ya bağlı Aslanköy, dün yağan şiddetli yağmurlardan nasibini aldı. Gündüz saatlerinde etkili olan yağmurun yanı sıra, bir anda oluşan hortum sonrası bazı evlerin tavanları çöktü. Bölgeden Diyalog muhabirine ulaşan Ziba Tosun isimli vatandaş, bir anda oluşan hortumun, evlerin tavanlarını yıktığını ifade etti.

Şiddetli yağmurla beraber evleri su bastığını anlatan Tosun, köyde birçok vatandaşın mağdur olduğunu belirtti. Fırtınanın elektrik direklerini de devirdiğini ve elektrik tellerinin savrulduğunu anlatan Tosun, Aslanköy halkının zor anlar yaşadığını ifade etti.