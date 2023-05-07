Haziran’da tatbikat var

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği günübirlik ziyarette Güney Kıbrıs-İsrail ilişkilerinde savunma ve askerî işbirliği alanında yeni bir başlık açıldığı bildirildi.

Alithia “Savunma ve Askerî İşbirliği Alanında Kıbrıs-İsrail İkili İlişkileri” başlıklı haberinde, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas’ın, iki tarafın heyetlerinin de katıldığı görüşmelerinin ardından yaptıkları ortak basın toplantısında dile getirilenleri aktardı.

Habere göre Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ilişkilerin “bölgenin güvenliği, istikrarı ve refahı” için karşılıklı güvene dayandığını söyleyen Yorgallas, iki ülke arasındaki savunma ve askerî işbirliğinin yüksek düzeyinin yeniden teyit edildiği görüşmede “savunma ortaklığı ilişkilerini daha da geliştirmeye yönelik yeni fikirleri” ele aldıklarını anlattı.

Yorgallas “tatbikatlara, eğitim, araştırma, yenilik, teknoloji alışverişine ve diğer önemli konulara odaklanan iddialı bir gündem belirledik” dedi. Gallant ile ikili işbirliklerinden Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü savunma işbirliğinin dinamiğine, bölgesel güvenlik konularından Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki savunma ve güvenlik ortaklığının önemini vurgulayan dünyadaki gelişmelere kadar geniş bir konu yelpazesini ele aldıklarını belirtti.

‘Agapinor’ tatbikatı

Yorgallas, Haziran ayı başlarında icra edilecek “Agapinor” kod isimli geniş ölçekli tatbikata da atıf yaparak, tatbikatın, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki geniş işbirliğinin, iki ülke silahlı kuvvetlerinin birlikte hareket etme düzeyinin ve askerleri arasındaki güçlü bağların göstergesi olduğunu söyledi.

Gallant ile Güney Kıbrıs’a yönelik “güvenlik tehditlerinin mevcut durumunu” anlatma fırsatı bulduğunu söyleyen Yorgallas “İsrail savunma sanayiini, silahlı kuvvetlerimizi modernize etme, savunma ve caydırıcılık kabiliyetimizi yükseltme çabamızda güvenilir ortak olarak takdir ediyoruz” ifadesini kullandı.

Yorgallas Gazze’ye yapılan ve sivillerin yaralandığı son saldırılar hakkında İsrailli denginden bilgi aldığını da belirterek, roket saldırısını kınadı, “Kıbrıs İsrail’in kendini ve halkını savunma hakkını destekliyor” dedi.

Sözlerine “bugün ilişkilerimizde yeni bir başlık açıyoruz” diyerek başlayan Yoav Gallant ise Yorgallas’ın “terör aleyhine içten açıklamasına” teşekkür etti. Rum Bakan ile görüşmelerinde “iki ülkenin gerek sivil alanı gerekse güvenlik alanını kapsayan işbirliğini” de ele aldıkları bilgisini verdi.

Gallant Ukrayna’daki savaşla birlikte “bugün, ulusların daha önce hiç olmadığı kadar kendi güvenliklerine yatırım yapmaları, bunun paralelinde savunma işbirliklerini oluşturmaları gerektiğini” söyledi, şunları ekledi:

“İşbirliğimizin, ülkelerimizin ve Doğu Akdeniz bölgesinin istikrar ve güvenliğini savunmak için güçlü ve acil kuvvet oluşturmada güçlü ve ani bir etkiye sahip olduğunu biliyoruz. İki ülkenin askeri ve savunma alanındaki sanayileri arasındaki işbirliği bize büyük bir gurur veriyor. İkili ve Yunanistan’la üçlü bağlarımıza ve ortak müttefikimiz ABD ile dörtlü diyaloğumuzun gücüne büyük önem veriyorum. Bugün ülkelerimiz arasında büyük bir işbirliği başlıyor.”