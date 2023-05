Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Üroloji doktoru Sadrettin Tuğcu’ya yönelik bıçaklı saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

“Memlekette can güvenliğimiz kalmadı” diyen Özersay, asayiş konusunda acil önlem çağrısı yaptı. Özersay şöyle dedi:

“İnsan ilişkileri son derece pozitif, yüreği temiz, gerçekten iyi bir doktor olan Sadrettin Tuğcu saldırıya uğradı bugün. Trafikte, kamuya açık alanlarda, bakkalda, parkta, sokakta saçma sapan tavırlar sergileyenlere tepki göstermek ya da sesinizi çıkarmak istediğinizde de yaygın bir maganda tavrı, başkasının hakkını fütursuzca gasp etme eğilimi görüyorsunuz, giderek tepki göstermekten de vazgeçiyor, sindiriliyorsunuz…

Ülkede genel anlamda insana değer vermeme, başkasına zorla kendi istediğini yaptırma, hoşgörü eksikliği ve şiddet eğilimi hakim olmaya başladı. Hoşgörü ve başkasının hakkına saygı değersizleştirildikçe, toplumsal düşünce yadırganıp enayi tavrı olarak muamele gördükçe, şahsi menfaat geçer akçe kabul edildikçe, tolere edilen bencil davranışlarla insani değerler hiçe sayıldıkça, ülkeyi yönetenler de her nevi çürümeyi ve hukuksuzluğu normalleştirdikçe bu şiddet eğilimleri ve hak gaspları giderek daha da kanıksanacak.

Bu değerler erozyonuna karşı mücadeleye ilaveten asayişin sağlanması, caydırıcılık içerecek şekilde hukukun üstünlüğünün tesisi için ülkeye girişlerden, polisin güçlendirilmesine, her açıdan daha nitelikli hale getirilmesine varıncaya kadar acil tedbirler alınmalı ve derhal uygulamaya konulmalı.”