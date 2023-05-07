Polis, Adrei’nin yalanını yutmadı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da, Ledra Palas Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a, sahte Macaristan pasaportuyla geçmeye çalışan Rusyalı Adrei Prikhodko, sınır kapısındaki pasaport kontrolünde görevli tarafından fark edilince tutuklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlı Adrei Prikhodko’nun 5 Mayıs 2023 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Ledra Palace Sınır Kapısında Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak için tasarrufunda sahte olarak bulundurduğu Macaristan pasaportunu görevli muhaceret memuruna dolandırmak kastı ile verip Sahte Resmi Belgeyi tedavüle sürdüğünü açıkladı.

Polis, meselenin ciddi olduğunu söz konusu pasaportun incelemeye gönderileceğini ve rapor temin edileceğini ayrıca pasaportun zanlının tasarufuna nasıl geçtiği yönünde araştırma yapılacağını belirterek, ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.