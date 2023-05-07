Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın tanınmış doktorlarından 52 yaşındaki üroloji uzmanı Sadrettin Tuğcu dün bir hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Polisten elde edilen bilgiye göre; kendisine uygulanan tedaviyi beğenmeyen 32 yaşındaki Çağan Ertuna bir süre doktorla tartıştıktan sonra bıçağı çekerek karın bölgesine saplamaya başladı.

Ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Doktor Tuğcu, ameliyat sonrasında yoğun bakım servisine alındı. Hastane baş doktoru Mustafa Kalfaoğlu, Tuğcu’nun hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi. Dehşet verici olay ada çapında sert tepkilere yol açtı.

Eşi, görevliler ve başka bir hasta müdahale etti

Diyalog muhabirinin olay yerinde elde ettiği bilgilere göre, Sadrettin Tuğcu, cilt doktoru olan eşi Nevruz Tuğcu ile birlikte kurduğu özel klinikte dün görev başındayken, 32 yaşındaki Çağan Ertuna saat 13.30 sıralarında kliniğe gelerek, direk Sadrettin Tuğcu’nun odasına yöneldi.

Bir süre sonra odadan boğuşma sesleri ve Tuğcu’nun, “Polisi arayın” çığlığını duyan görevli personel, eşi Nevruz Tuğcu ve klinikte bulunan başka bir hasta,Tuğcu’nun odasında saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getirdi.

Karın bölgesinden darbe alan Tuğcu olay yerine gelen ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, saldırgan polise teslim edildi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde acilen ameliyata alınan Sadrettin Tuğcu, ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı. Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, Tuğcu’nun hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı.

Gerekçesi tedaviyi beğenmedi

Çağan Ertuna’nın uygulanan tedaviyi beğenmediği gerekçesiyle doktora saldırdığı ileri sürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 13.30 sıralarında, Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir özel klinik içerisinde, Çağan Ertuna, kendisine istediği şekilde tedavi yapmadığı gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma sonucu, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile doktor Sadrettin Tuğcu’yu karın bölgesinden bıçaklayarak yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde, nöbetçi Yargıç huzuruna çıkarılacak.