400 dönüm küle döndü

Yeşilırmak köyünde meydana gelen yangının çıkış sebebinin; “elektrik tellerine temas eden ağaç dallarının, oluşan kıvılcımlar nedeniyle alevlenmesi” olduğu tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamada; “Yeşilırmak köyünde meydana gelen yangının bölgede yapılan incelemeler sonucunda, rüzgarın etkisiyle elektrik tellerine temas eden ağaç dallarının, oluşan kıvılcımlar nedeniyle alevlenmesi ve nihayetinde kuru otları tutuşturması sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir” denildi.

Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş, Yeşilırmak'ta ilk gözlemlemelerine göre yaklaşık 400 dönümlük bir alanın yandığını söyleyebileceklerini kaydetti.

Güneş TAK’a yaptığı açıklamada, Yeşilırmak'ta önceki gün öğlen saatlerinde çıkan yangının tamamen kontrol altında olduğunu, yanmış alan içerisinde duman çıkan yerlere müdahale etmekte olduklarını belirtti.

Güneş, gözlemlemelerinde yangında 50 hektar (yaklaşık 400 Kıbrıs dönümlük) bir alanın yandığını söyleyebileceklerini ancak net olarak ne kadar bir alanın yandığını, yapılacak çalışmadan sonra açıklayabileceklerini ifade etti.

İhtiyatlı davranılmalı

Yangının etkili olduğu alanın büyük bir bölümünün 1998 yılında Orman Dairesi tarafında ekilmiş kızılçam ve selvi ormanı olduğunu, küçük bir bölümünün de makilik olduğunu ifade eden Güneş, tedbir amaçlı yanan alanının etrafının temizlenmekte olduğunu, ekiplerin yarın sabaha kadar orman alanında kalacağını belirtti.

Güneş, yanının çıktığı alanın çok rüzgar alan bir bölge olduğunu, bu nedenle her ihtimale karşı ihtiyatlı davranmaları gerektiğinin altını çizdi.