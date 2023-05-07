Üreterek var olacağız

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 37. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda yer alan seçimsiz genel kurulda, yeni yönetim kurulu oluşturuldu, faaliyet ve mali rapor sunulup aklandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurul, Kıbrıs Türk Sanayi Odası sektör tanıtım filmi ile devam etti. Genel kurulun divan başkanlığını Musa Sönmezler yaptı. Genel kurulda, KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu konuşma yaptı, SAN-HO Kuzey Enerji Şti Ltd. tanıtım filmi gösterildi.

Genel kurulda, sırasıyla protokol konuşmacıları da yapıldı. Buna göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Ünal Üstel, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Aranın ardından genel kurula sunulan karar tasarılarının görüşülmesi, faaliyet raporunun sunumu ve oylanması, mali raporunun sunumu ve oylanması yapıldı.

Yeni yönetimde kimler var?

KTSO 38. Dönem Yönetim Kurulu Listesi şöyle oluştu:

Asil Üyeler: Ali Kamacıoğlu, Abdullah Emirzadeoğluları, Fatih Karayel, Halil Onalt, Hüseyin Ciddi, Hüseyin Ruso, Mustafa Betmezoğlu, Mustafa Ersözlü, Sercan Görgüner Bahçeci, Tuygun Töre, Yeşim Çıraklı Direl. Yedek Üyeler: Metin Oral, Orhan Dağlı, Atilla Bulancak.”

Kamacıoğlu: Çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 37. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, odanın; 864 üyesi ile her geçen gün büyüyen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önde gelen saygın ekonomik sivil toplum örgütlerinden birisi olduğuna vurgu yaptı.

Kamacıoğlu, pandemi, deprem felaketi, zor ekonomik koşullar ve TL’deki belirsizliklerden sanayicinin çok fazla etkilememesi için çok yoğun çaba ortaya koyduklarını ifade ederek, özetle şöyle devam etti:

“Tüm bu uğraşlarımız üreterek var olabileceğimizi bildiğimizden ötürü oldu. Önümüzde yapacağımız önemli işler var. Geleceğe ışık tutmak ve kendine yeten ülke ekonomisi için yola çıktık. Kıbrıs Türk Sanayisi’nin, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki payını arttırma misyonu ile güçlü sanayi odası ve verimli sanayi üretimi vizyonu ile hareket ediyoruz. Değişim, üretim ve kalkınma misyonuna uygun doğrultuda, hızla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Sanayicimizin dünya ölçeğinde gelişmesine katkı koyarak, üretimimizi ve güçlü sanayimizi, rekabet gücümüzü artırarak ve ihracat yaparak taçlandıracağımıza inanıyoruz. AB ve Birleşik Krallık’a ihracatımızın artırılması hedefimizdir.”



Üstel: Üretmekten asla vazgeçmedik

Başbakan Ünal Üstel de Kıbrıs Türk Sanayi Odası 37. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “İnsanlık dışı ambargolara rağmen üretmekten asla vazgeçmedik” dedi ve hükümet olarak üreticilerin her zaman yanında ve destek olduklarını vurguladı.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Sanayi Odası 37. Olağan Genel Kurulu’na katılan ve konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın ülke adına önemli bir kuruluş olduğunu ifade etti.

“İstikrarlı hükümetler şarttır”

Sanayinin gelişmesi için ekonomin de gelişmesi gerektiğine dikkat çeken Başbakan Ünal Üstel, “Yıllardır hükümetlerde yaşanan istikrarsızlık iş insanlarının da sıkıntı yaşamasına sebep olmaktadır. Biz bu durumun farkındayız ve sürekli istikrar çağrısı yapıyoruz. Üretmek için istikrar lazımdır. Düzenli üretim ile ekonomi ve sanayi gelişebilir, bunun için de hükümetlerin istikrarlı olması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Genel kurulun sanayicilere ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Başbakan Ünal Üstel, “Yeni dönemde de Sanayi Odası başkanlık görevini sürdürecek olan değerli kardeşimiz Ali Kamacıoğlu'na başarılar dilerim" dedi.