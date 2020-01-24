Ortak yol bulundu

Maliye Bakanlığı, devlet ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) arasındaki mahsuplaşmanın sonuçlandığını açıkladı. Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, “Devlet ile KIB-TEK arasında yıllardır süre gelen, uzun yıllardır konuşulan, kamuoyuna da yansıyan ancak sonuçlandırılamayan borç alacak sorunu Maliye Bakanlığı’nın önderliğinde, KIB-TEK’le yapılan çalışmalar neticesinde çözümlendi” denildi.
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, KIB-TEK ile dün yapılan 133 milyon 770 bin 140,89 TL tutarındaki mahsuplaşma ile devlet ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında yıllardır süregelen ve basına farklı şekillerde aktarılan borç alacak sorununun Maliye Bakanlığı’nın önderliğinde KIB-TEK’le yapılan çalışmalar neticesinde sonuçlandığını belirtti.
Amcaoğlu şunları söyledi: “Bilindiği gibi 25 Temmuz 2019 tarihinde çalışmalarına başlanan 274,592,249.01 TL ve 4 Eylül 2019 tarihinde 57,463,382,81 TL mahsuplaşma yapılmıştı. Devamında bugün yapılan mahsuplaşma işlemleri ile de toplam olarak 456,825,772.71 TL tutarındaki mahsuplaşma tamamlanmış ve sonuçlandırılmıştır. Bütün bu yapılan mahsuplaşma işlemleri neticesinde, Devlet ve KIB-TEK arasındaki borç alacak sorunu ortadan kalkmıştır.”
- [ ] serefsiz SERDAR DENKTASIN avradi banka hortumcusu kocan hirsizi MUGE BOYACI DENKTAS (yaniii salih boyacinin buyuk kizi)
serdar denktasin ve boyacilarin hortumladigi caldigi talan ettigi paralari hesaplarda kontrol eden muhasebeci.bir hatirlayalim 2000 yillarinda dombalakci serdar denktasin KKTC ye getirdigi mahkeme sirasinda bu ortagimiz bankayi 40 milyon dollara ortak olacak denilen adam meshur RALH V ESTEP sr
- [ ] uyanik dombalakci SERDAR DENKTAS +/- 80 MILYONu ucuruyor fonlayarak o tarihte 2000. Korku basiyo o arada SALIH BOYACI bagirmaya baslayinca iceri girince (fetocular devreye giriyor) bari yarisini kurtarim diye bu amerikali dedeyi kullaniyor bunlada kalmiyor dedeye RALPH V ESTEP e guvenmiyor birde Kadin peskes cekiyor kendi adamini OZANDAC EROLUN kizi GULSUN EROL-CITCI-ESTEPi veriyor paraciklar kontrol altinda olsun diye isi daha da ileriye goturerek muge boyaci denktas
- [ ] OZANDAC EROLUN kizi %5 GULSUN EROL_CITCI_ESTEP 90 sayindaki RALPH V ESTEP SR evlendiriliyor.
- [ ] yani devletimizden ve sahislardan calinan hortumlana paralar mallar bunlarin kontrolunun altinda KKTC de devletten calinan kocanlar bunlar tarafindan 3. 4. kisilere satiliyor.
- [ ] yani milletin malini talan ediyorlar.
- [ ] Ralph V Estep SR
The Ralph V. Estep Firm
508 Main St, Wilmington, DE 19804
bu adamin birde oglu var ayni isimli oda hirsizlik yolsuzluk talan hortum paralarinin hesabina bakiyor.
- [ ] Ralph V Estep JR
saggio accounting+ plus
102 sleepy hollow dr 202
Middletown de 19709