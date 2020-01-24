“Üretenin yanındayız”

1. Mobilya Fuarı ve 10. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı dün akşam düzenlenen törenle açıldı.

Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanı’nda yer alan fuarlar, 26 Ocak’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Birinci Mobilya Fuarı’nın açılışında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Mobilya Sanayiciler Derneği Başkanı Hüseyin Ciddi ve Sanayi Odası Başkanı Canan Avunduk konuşma yaptı.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Mobilya Sanayiciler Derneği’nin kendisini ziyaret ettiğinde onların heyecanının kendisine de yansıdığını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman üretenin yanında olacaklarını vurguladı.

Başçeri, ekonominin üretimle geliştiğini ve bunun da refahı getireceğini ifade etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, mobilya sektörünün ilerleyişine uzun zamandır tanıklık ettiğini belirterek, bu fuarların “biz yapabiliriz”i gözler önüne serdiğini söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, aynı anda açılışı yapılan iki fuarın kendisini gururlandırdığını ifade ederek, üretimin istikrara dayandığını belirtti.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yerli üretimin yatırımının korunması gerektiğine dikkati çekerek, hükümet ve devlet olarak yerli üretimin korunması için üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydetti.

Avunduk: Üreten yok olmaz

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk da, “bu ülkede hiçbir şey olmaz” diyenlere inat böylesi fuarlarla sanayinin de üretimin de olabileceğini gösterdiklerini belirtti.

Avunduk, “Üreten yok olmaz, kimse bunu unutmasın” dedi.

Ciddi: Üretimimizi gösterme şansı bulduk

Mobilya Sanayiciler Derneği Başkanı Hüseyin Ciddi ise bu fuar sayesinde kendilerinin de dünyanın başka yerlerindeki ürünler gibi üretim yapabileceğini gösterme şansı bulduklarını söyledi.

Töre: Çoğalmak için evlilik gerek…

Daha sonra yapılan Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı’nın açılışında ise Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre konuştu.

Zorlu Töre, evliliğin kutsal bir görev olduğunu belirterek, “Milletimizin çoğalması için evlilik gerek” dedi.

Bakan Hasan Taçoy ise evliliğin ulvi, geleceği oluşturmak için bir görev olduğunu belirterek, bu tür geniş organizasyonların bir araya gelmenin tasarlanmasına da katkı koyduğunu söyledi.