Yüzde 0,6 düştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde işsiz sayısı 2019 yılında, 2018’e göre 556 kişi azalarak 9 bin 317 kişi oldu.

İşsizlik oranı ise yüzde 0,6’lık bir düşüşle yüzde 6,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 19,4 olarak hesaplanırken, yüzde 10,3 ile en yüksek işsizlik oranı Güzelyurt’ta, yüzde 3,5 ile en düşük işsizlik oranı ise Girne’de hesaplandı.

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, “2019 Hanehalkı İşgücü Anketi” sonuçlarını açıkladı.

Öksüzoğlu, İstatistik Kurumu tarafından her yıl düzenli olarak işgücü piyasasının incelenmesine kaynak olan Hanehalkı İşgücü Anketlerinin, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan anketlerle tam uyumlu ve karşılaştırılabirlir standartlarda sonuçlar elde edilebildiğini kaydetti.

Öksüzoğlu, tablo şeklinde paylaştığı anket sonuçları ile ilgili şunları kaydetti:

“KKTC genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre 556 kişi azalarak 9 bin 317 kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6’lık bir düşüşle % 6,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfusta işsizlik oranı % 19,4 olarak hesaplanırken ,% 10,3 ile en yüksek işsizlik oranı Güzelyurt’ta, % 3,5 ile en düşük işsizlik oranı ise Girne’de hesaplanmıştır.

2019’da toplam istihdam 138 bin 438 kişi

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre 6 bin 27 kişi artarak 138 bin 438 kişi olurken İstihdam oranı % 48,1 olarak hesaplanmıştır. İstihdam oranı % 51,6 ile en yüksek Lefkoşa’da, % 32,1 ile en düşük Lefke’de gerçekleşmiştir.

2019’da istihdam edilenlerin, % 35,5’i (49 169 kişi) kadınlar oluşturmaktadır. İstihdam edilen kadınların (49 169 kişi) % 88.1’i hizmetler sektöründe çalışmaktadır. Kadınların % 85,5’i ücretli ve maaşlı, % 2,1’i yevmiyeli, % 4,0’ı işveren, % 6,1’i kendi hesabına, % 2,2’si ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır.

Erkek istihdamı

2019’da istihdam edilenlerin % 64,5’i (89 270 kişi) erkekler oluşturmaktadır. İstihdam edilen erkeklerin (89 270 kişi) % 72,6’sı hizmetler sektöründe çalışmaktadır. Erkeklerin % 76,9’u ücretli ve maaşlı, % 4,0’ı yevmiyeli, % 6,0’ı işveren, % 12,7’si kendi hesabına, % 0,4’ü ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır.

Sektörlere göre istihdam

Hanehalkı işgücü araştırması, iktisadi faaliyetlerin kodlamasında Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) Revize 2 kullanılmıştır.

2019 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, istihdam edilenler tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler olarak dört ana sektör ayrımında incelenmiştir. Toplam istihdam içinde tarım sektörünün payı % 4,1 sanayi sektörünün payı % 10,0, inşaat sektörünün payı %7,9 ve hizmetler sektörünün payının da % 78,1 olduğu görülmektedir.

KKTC genelinde 5,620 kişi tarım sektöründe istihdam edilmekte olup, bunların %14,2’sini (800 kişi) ücretsiz aile işçileri oluşturmaktadır.