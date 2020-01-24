Yüzde 0,6 düştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde işsiz sayısı 2019 yılında, 2018’e göre 556 kişi azalarak 9 bin 317 kişi oldu.
İşsizlik oranı ise yüzde 0,6’lık bir düşüşle yüzde 6,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 19,4 olarak hesaplanırken, yüzde 10,3 ile en yüksek işsizlik oranı Güzelyurt’ta, yüzde 3,5 ile en düşük işsizlik oranı ise Girne’de hesaplandı.
İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, “2019 Hanehalkı İşgücü Anketi” sonuçlarını açıkladı.
Öksüzoğlu, İstatistik Kurumu tarafından her yıl düzenli olarak işgücü piyasasının incelenmesine kaynak olan Hanehalkı İşgücü Anketlerinin, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan anketlerle tam uyumlu ve karşılaştırılabirlir standartlarda sonuçlar elde edilebildiğini kaydetti.
Öksüzoğlu, tablo şeklinde paylaştığı anket sonuçları ile ilgili şunları kaydetti:
“KKTC genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre 556 kişi azalarak 9 bin 317 kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6’lık bir düşüşle % 6,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfusta işsizlik oranı % 19,4 olarak hesaplanırken ,% 10,3 ile en yüksek işsizlik oranı Güzelyurt’ta, % 3,5 ile en düşük işsizlik oranı ise Girne’de hesaplanmıştır.
2019’da toplam istihdam 138 bin 438 kişi
İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre 6 bin 27 kişi artarak 138 bin 438 kişi olurken İstihdam oranı % 48,1 olarak hesaplanmıştır. İstihdam oranı % 51,6 ile en yüksek Lefkoşa’da, % 32,1 ile en düşük Lefke’de gerçekleşmiştir.
2019’da istihdam edilenlerin, % 35,5’i (49 169 kişi) kadınlar oluşturmaktadır. İstihdam edilen kadınların (49 169 kişi) % 88.1’i hizmetler sektöründe çalışmaktadır. Kadınların % 85,5’i ücretli ve maaşlı, % 2,1’i yevmiyeli, % 4,0’ı işveren, % 6,1’i kendi hesabına, % 2,2’si ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır.
Erkek istihdamı
2019’da istihdam edilenlerin % 64,5’i (89 270 kişi) erkekler oluşturmaktadır. İstihdam edilen erkeklerin (89 270 kişi) % 72,6’sı hizmetler sektöründe çalışmaktadır. Erkeklerin % 76,9’u ücretli ve maaşlı, % 4,0’ı yevmiyeli, % 6,0’ı işveren, % 12,7’si kendi hesabına, % 0,4’ü ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır.
Sektörlere göre istihdam
Hanehalkı işgücü araştırması, iktisadi faaliyetlerin kodlamasında Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) Revize 2 kullanılmıştır.
2019 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, istihdam edilenler tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler olarak dört ana sektör ayrımında incelenmiştir. Toplam istihdam içinde tarım sektörünün payı % 4,1 sanayi sektörünün payı % 10,0, inşaat sektörünün payı %7,9 ve hizmetler sektörünün payının da % 78,1 olduğu görülmektedir.
KKTC genelinde 5,620 kişi tarım sektöründe istihdam edilmekte olup, bunların %14,2’sini (800 kişi) ücretsiz aile işçileri oluşturmaktadır.
- [ ] Ozlem ozogmen boyaci salihhin HIRSIZ ex geliniii mustafa boyacinin ex avradiiii -
- [ ] OZANDAC EROLUN KIZI %5 GULSUN EROL CITCI ESTEP HIRSIZ boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokain - smuggling) boyleee
- [ ] Kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaci hapisanede yatirtmadigimiz gibi boyleeeee
- [ ] biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- tosun oglumun gayin babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee
- [ ] Sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee
- [ ] Yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee Serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee
- [ ] Burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee
- [ ] Sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis insanligin kktc nin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee
- [ ] 90 yasinda dede The Ralph V. Estep Firm 508 Main St, Wilmington, DE 19804, usa serdar denktas muge boyaci denktas muhasebicisi basinada gulsun erol-citci-estep oturtmus bu serefsizler. boyleeeee
- [ ] Susaan konusmam desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok boyleeee
- [ ] Hele bide kredi kartlari var bunlarin ellerinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan
- [ ] mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak misin vay beee serdar denktas hortumu anlatir bak yedigin boklari tek tek siralar sonra.