Yargıları  45 gün sonra

Hüseyin ÇİÇEK

Mitsubishi marka aracını internet üzerinden satışa çıkaran Kıbrıslı Rum Alexandre Georgios’la iletişime geçip, Pile ile Beyarmudu köyleri arasına gelmesini sağladıktan sonra biber gazlı saldırıyla arabasını gasp eden Cemal Kanioğlu, Yasin Süygün ve Harun Özer hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada gasp edilen aracın 30 bin Euro değerinde olduğu belirtildi.

Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Ali Bulut, zanlıların 14 Ocak 2020 tarihinde, saat 18.30’da, Pile ile Beyarmudu arasındaki yol üzerinde aracını satın alma bahanesi ile çağırdıkları Alexandre Georgios’a önce biber gazı sıktıklarını daha sonra bıçak çekerek 30 bin Euro değerindeki aracını gasp ettiklerini söyledi.

Olayın polise 15 Ocak 2020 tarihinde bildirildiğini aktaran Bulut, zanlıların tespit edilerek gözaltına alındığını, aracın ise Kurudere’de bir site önünde bulunduğunu kaydetti.

Bulut, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, çok ciddi bir suç işleyen ve ağır ceza mahkemesi huzurunda yargılanacak olan zanlıların Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Dosya 45 gün içinde gelecek

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, meselenin ciddiyetine vurgu yaparak, zanlıların davaları görüşülünceye kadar 45 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.