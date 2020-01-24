Suçunu itiraf etti

Suna ERDEN

Lefkoşa’da uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Yusuf Özgen hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Yapılan soruşturma sonucu geçtiğimiz Aralık ayında ülkeye turist vizesi ile giriş yapan zanlının uyuşturucu satıcısı olduğu kesinleşti.

Zanlının Ocak ayı içerisinde bir şahıstan 54 gram hintkeneviri alıp, satışını yaptığı belirlendi. Polisteki ifadesinde suçunu kabul eden zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 19 Ocak 2020 tarihinde zanlı Yusuf Özgen’in uyuşturucu satışı yaptığının öğrenilmesi üzerine operasyon yaptıklarını söyledi.

Polis memuru, Kermiya bölgesinde tespit edilen zanlının narkotik ekiplerini görünce kaçmaya başladığını ve makul güç kullanılarak, tutuklandığını belirtti.

Soruşturma memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada 38 gram ağırlığında hintkeneviri ve 15 gram sentetik cannabionid bulunduğunu kaydetti.

Polis, ayrıca zanlının üzerinde uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen Bin TL nakit para ele geçirdiklerini kaydetti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirten polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada 9-14 Ocak tarihleri arasında tespit edilemeyen bir şahıstan 54 gram hintkeneviri alıp, satışını yaptığını tespit ettiklerini belirtti.

Suçlamaları kabul etti…

Polis, zanlı Yusuf Özgen’in gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiğini, söyledi.

Polis, zanlının 23 Aralık 2019 tarihinde 30 gün turist vizesiyle giriş yaptığını ve şu anda yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.