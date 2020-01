Isınmak lüks oldu

Ömer KADİROĞLU

Yeni yıla devlet harçlarına yapılan zamlarla giren vatandaşlar, henüz bu durumu hazmedememişken üstüne tüp gaza yapılan artışla daha da zor duruma düştü. Yüksek fiyatlardan dolayı ısınmak için elektrikli aletleri kullanmaktan kaçınan orta gelirli vatandaşlar, tüp gazın 73 liraya yükselmesiyle bu seçeneğinden de oldu. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Kışın soğuğunda elektrik kullansak kabarık faturalarla, tüp gaz kullansak pahalı fiyatlarla karşı karşıyayız. Isınmak bu ülkede artık lüks oldu” dedi.

Vatandaşlar ne dedi…?

Sema Emindayı

“Yeni yıla zamlarla girdik. Devlet harçlarının hepsi zamlandı. Zaten vatandaş birçok ödemeyi yapamazken, bir de üstüne zam bindi. Mesela bir hafta içerisinde tüp gaza da iki kez zam yapıldı. Önce 66 TL’den 70, ikinci zamla 73 TL’ye yükseltildi. Alım gücü düşen vatandaşın sırtına yük bindikçe beli eğrildi. Bu soğuk havalarda elektrikle ısınmaya çalışırsan faturayı ödeyemezsin, tüplü soba kullansan o da zamlandı. Bu vatandaş artan yük karşısında ne yapsın. Çoluğu çocuğu olanlar mecbur evi iyice ısıtmak zorunda. Aileler ne yapsın nasıl başa çıksın. Özellikle kış aylarında en çok ihtiyaç duyulan dönemde yapılan zamları artık bu halk kaldıramıyor. Ayrıca asgari ücretli fakirlik düzeyinde değil açlık sınıfına girdi. Asgari ücretle geçinmek artık imkânsız bir hale geldi. Yetkililer bu halkın artık geçinemeyecek duruma geldiğini görsün ve önlem alsın.”

Alper Gönyeli

“Ülkede tüketiciyi koruyacak bir sistem yok. Serbest piyasa denilerek fiyatlar yukarıya çekiliyor. Kurumların incelenmesi ve zam gerekçesinin doğruluğunun sorgulanması gerekiyor. Mesela neden dünyanın en pahalı elektriğini kullanıyoruz neden bir haftada iki kez tüp gaza zam geldi. Enerji Bakanı bunun nedenlerini halk dürüstçe anlatsın. Kışın soğuğunda elektrik kullansa kabarık fatura, tüp gaz kullansa pahalı fiyatlarla baş başa bırakılan bu halk ne yapsın. Bunun cevabını kim verecek. Vatandaş nasıl ısınacak. Çocukları olan, yaşlıları ve hastaları olan insanlar mecbur ısınma, ihtiyacını karşılamak zorundadır. Peki, ay sonu bu giderleri nasıl ödeyecek. Isınmak bu ülkede artık lüks oldu. Ayrıca solar sisteme geçmek gerekirken, Elektrik Kurumu zarar görür diye adım atılmıyor. Kurumlarını düşünen bir devlet ne yazık ki vatandaşını düşünmüyor.”

Necip Mümin

“Yılın ilk ayı 1 Ocak’ta devlet harçları arttı, son olarak tüp gaza bir haftada iki kez zam yapıldı. Asgari ücretle çalışan vatandaşlar zaten zor geçinirken bir de temel ihtiyaçlara bu kadar fazla zam yapılması insanları çok zorluyor. İnsanlar ısınmak için ve yemek yapabilmek için tüp gaza ihtiyaç duyuyor ancak devlet de sürekli olarak temel ihtiyaçlara zam yapınca vatandaş çok daha fazla zorlanır durumdadır. Yalnız tüpe değil her fırsatta zam yapan yetkililerin artık bu halkı da düşünmesini istiyoruz.”

Coşkun Alaslan

“Asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan vatandaşlar yapılan zamlar karşısında ezilmeye devam ediyor. Asgari ücretin yerinde saydığı ülkemizde her gün bir zam haberi almak insanları perişan ediyor. Yeni yıla zamlarla girdik, bir de üstüne tüp gaz fiyatları bir haftada iki kez artış alarak 73 liraya yükseldi. Evine ekmek götürme kavgası içerisindeki vatandaşların bu denli zora sokulması kabul edilemez. Piyasada ciddi bir dengesizlik var. Bu konuda devlet yetkililerinin kendilerini bizim yerimize koyarak davranmasını istiyoruz.”

Ahmet Kürşat

“Vatandaşı düşünmeden özellikle en çok ihtiyaç duyulan dönemde tüp gaza bir hafta içerisinde iki kez zam yapılması hükümetin bir ayıbıdır. Isınmak için vatandaşlar tarafından kullanılan tüp gazın fiyatının üşmesi gerekirken yükselmesi kabul edilir bir durum değildir. Devletse piyasa fiyatlarındaki artış karşısında vatandaşların yaşadıkları zorlukları göz ardı ederek her şeye zam yapmaya devam ediyor.”

Osman Cilasun

“Yapılan zamlara sesimizi çıkarmadığımız sürece devam edecek. Vatandaşlar her şeye eyvallah demeye alıştı. Vatandaş, yeni yılda devlet harçlarına yapılan artışlar gibi son yapılan tüp gaz zammına da alışmaya çalışacak. Tüp gazı hem ısınmakta hem de yemek pişirmede kullanıyoruz. Yapılan zamlarla hükümet vatandaşları köşeye kıstırdı ve ellerindeki son kuruşa kadar almaya çalışıyor. Devlet yetkililerinin de halkın durumunu göz önünde bulundurarak artıştan ziyade düşüşlerin nasıl sağlanabileceğini çalışması gerekiyor.”