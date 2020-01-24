Mağdurların sayısı 3 bini aştı

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Lapta köyünün Tınaztepe Mahallesi’nde, Greatstone LTD şirketinin inşa ettiği evlerden satın alan İngilizlerin mülklerinden atılmasıyla ilgili tartışmalar gündemdeki yerini korurken, KKTC genelinde 3 binden fazla kişinin mülkiyet mağduru olduğu belirtildi.

Diyalog’a konuşan Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, İngilizlerin ve diğer bazı yabancıların yanı sıra bazı KKTC vatandaşlarının da mülkiyet konusunda mağduriyete uğradığını söylerken, bu tür sorunların ortadan kalkması için ‘Emlak Sigortasının’ şart olduğunu kaydetti.

Diyalog Tv’de yayınlanan Detay programına konuk olan Sungur, Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı. Sungur, sektörde yaşana sıkıntılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Mağdur sayısı çok fazla…

Sungur, “Mağdur İngilizlerin durumuyla ilgili Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu malların kamulaştırılmasını içeren bir yasa değişikliği noktasında ağırlığını koydu. Bu olabilir ama başka görüşler de var. Mesela ‘direkt el konulsun’ deniyor ama bu mümkün değil. Kimdir haklı olan… Müteahhit var, mal sahibi var, alıcı olan müşteriler var. O nedenle el koyma mümkün değil, ortada Yüksek Mahkeme’nin verdiği karar var” dedi.

Hasan Sungur yarım kalan konutlar ve mağduriyetler konusunda yaklaşık 3 bin dosyanın olabileceği bilgisini vererek, “Gary Robb olayına baktığımızda bin kadar dolandırılan kişi oldu. Herpa LTD. Hülya Şehir’de 102 kişi, Bulut İnşaat’ta 500 civarı kişi mağduriyet yaşadı.

Müteahhitler Birliği uzmanları 4 bin yarım bırakılan konut olduğunu söylüyor. Bunun 3 bin civarı satılmıştır. Demek ki 3 bin civarında mağdur vardır” ifadelerini kullandı.

Bunların yaşanmaması için neler yapılmalı?

Sungur, bu tür sıkıntıların yaşanmaması için Emlakçılar Birliği Yasasının değişmesi gerektiğini belirtti.

Sungur şunları söyledi: “Emlak alacak olan kişinin Emlakçılar Birliği üyesinden alım yapması gerekiyor. Emlakçılar da sigorta şirketleri ile satış sigortası yapacak. Ama eğer müteahhit bitirmezse ne olacak? Yap-sat müteahhidinin de sigorta yaptırması gerekiyor. O zaman inşaatlar bitecek, yapılmazsa sigorta ödeyecek. Sigorta da kendini emniyete almak için Müteahhitler Birliği’ne üyeliği sorgulayacak. Bir de bu sözleşmeleri yapan avukatlardır. Avukatlar da müşterisini koruyacağına dair sözleşmeler yapılmalıdır. Üç ayakta da sigorta olmalı, işte devlet bunu yapmalı. Eğer sigorta olsaydı Gary Robb ya da Bulut İnşaat olayında mağduriyet yaşanmayacaktı.”

Sungur, yabancılara yaşatılan mağduriyetlerin ülkenin imajını da kötü etkilediğini belirtti ve yetkililerin acil önlemler alması gerektiğini sözlerine ekledi.