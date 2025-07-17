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Büyük beğeni topladı

Meşale Festivali’nde gençlerin sahnelediği gösteriler ilgiyle izlendi

Büyük beğeni topladı
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Dikmen Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Meşale Festivali önceki gece Taşkent’te düzenlenen etkinliklerle devam etti.
Geceye damgasını vuran Grup Pena, sahne performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Müzik dolu gecede katılımcılar doyasıya eğlenirken, sahne şovlarıyla LED Dans Show da büyük beğeni topladı.  
Digem Halk Dansları Topluluğu yöresel performanslarıyla kültürel renklilik sunarken, Erbulut Cimnastik Grubu ise etkileyici gösterileriyle geceye enerji kattı.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025, 10:57
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