İşgal değil, mücadele

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum Meclis Başkanı Annita Demetriou’nun Türkiye ve Kıbrıs Türk halkına yönelik açıklamalarını eleştirerek, "Türkiye’nin müdahalesi, bir işgal değil varoluş mücadelesinin desteklenmesidir" dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Öztürkler, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Öztürkler, 6 Şubat depreminde yıkılan Grand İsias Otele ilişkin yargı sürecinde, tutuksuz yargılanan 6 kamu görevlisinin ikinci kez hakim karşısına çıktığını hatırlattı.

Öztürkler, bu davanın yalnızca hukuki değil, aynı zamanda toplumsal vicdanı ilgilendiren bir sorumluluk taşıdığını belirtti. “Şampiyon Melekleri” anan Öztürkler, ailelerin yürüttüğü adalet mücadelesine desteğini yineledi.

1974 dönüm noktasıdır

Meclis Başkanı Öztürkler, Rum Meclis Başkanı Annita Demetriou’nun Türkiye ve Kıbrıs Türk halkına yönelik açıklamalarına da tepki gösterdi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın, Zürih ve Londra Anlaşmalarından doğan meşru müdahale hakkına dayandığını vurgulayan Öztürkler, “1974, Kıbrıs Türk halkının can güvenliği için bir dönüm noktasıdır. EOKA terörü, katliamlar ve zorla yerinden edilmeler gerçeği görmezden gelinemez. Türkiye’nin müdahalesi, bir işgal değil; varoluş mücadelesinin desteklenmesidir” dedi.

Demetriou’nun demografik yapı iddialarını da değerlendiren Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının özgürce yaşama ve kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğunu belirterek, tek yanlı söylemlerle değil egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde bir çözüm vizyonunun esas alınması gerektiğini vurguladı.

Annita Demetriou ne demişti

Annita Demetriou, önceki gün Mecliste yaptığı konuşmada 1974 harekatını işgal olarak nitelemiş,

uluslararası toplumun ve özellikle Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusunda "sözlü kınamadan eylem safhasına geçmesi gerektiğini" vurgulamıştı.

