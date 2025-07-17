Bilirkişi raporu beklenecek

Türkiye’de 6 Şubat depremlerinde 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin davasının ikinci duruşması dün yapıldı.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen ikinci duruşmada, İsias Otel’e yapı ruhsatı verildiğinde Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Birimi’nde görevli ve Yapı Ruhsatında Proje Kontrollerinden sorumlu Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, Plan Proje/İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, 1993 ruhsatında İmar Müdürü Yusuf Gül ve daimi işçi, Ruhsat Büro Teknisyeni Fazlı Karakuş yargı karşısına çıktı.

İsias Otel’in yıkılmasında kusurlu bulunan kamu görevlilerinin yargılandığı İsias Otel Davası ikinci duruşmasında, Mahkeme ara kararları açıkladı. Dava, 6 Kasım’a ertelendi.

Mahkeme, “bilirkişi raporunun beklenmesine ve raporun akıbetinin sorulmasına, sanıkların vareste tutulma (daha sonraki duruşmalara katılmama) talebinin reddine, sanıkların adli kontrol şartlarının devamına, sanıkların tutuklanması ve ev hapsinde kalmasının reddine, Ahmet Bozkurt’un tanık olarak dinlenmesinin reddine ve sanıkların bir sonraki celsede mahkemede bulunmasına” karar verdi.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, İsias Otel’de kusuru bulunan kamu görevlileri davası için, bilirkişi raporunun gelmesiyle davanın sonuçlanma aşamasına geçebileceğini söyledi.

“Adalet olası kast ile gelecek”

Bu arada duruşma öncesinde mahkeme önünde toplanan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Rehberler İçin Adalet Platformu’ndan aileler ile Başbakan Ünal Üstel basın açıklaması yaptı.

Aileler her mahkemede olduğu gibi depremde kaybettikleri canlarının fotoğraflarını mahkeme girişine dizdi. Ayrıca “Turist rehberleri adalet istiyor”, “İsias inşaat sektörünün felaketidir”, “Şampiyon Melekler olası kast diyor”, “Adalet olası kast ile gelecek”, “eksik belgelerle ruhsat verenler suçludur”, Birlikte daha güçlüyüz”, “çıkarlarınız uğruna yok ettiğiniz hayatların hesabını vereceksiniz”, “ kader değil cinayet”, “kusur yoksa sevdiklerimiz nerede”, “Turizm Bakanlığı nerede” pankartları açıldı.

Üstel: Eksiksiz ve tam bir adalet istiyoruz

Duruşma öncesi açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, İsias Otel davasının yalnızca geçmişin hesabını değil, geleceğin güvenliğini de ilgilendiren bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, eksiksiz ve tam bir adalet istediklerini vurguladı.

“Unutmadık, unutturmayacağız” diyen Başbakan Üstel, Şampiyon Meleklerin adalet mücadelesinin aynı zamanda insanlık onurunun da mücadelesi olduğunu vurguladı.

Üstel, “Biz Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyoruz. Yargının bu gerçekleri göz ardı etmeyeceğine ve kamu vicdanını tatmin edecek şekilde karar vereceğine inanıyoruz.” dedi.

İsias Otel”de kusuru bulunan kamu görevlileri davasının ikinci duruşması öncesi mahkeme önünde basın açıklaması yapan Başbakan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti olarak, Adıyaman’da devam eden Grand İsias Otel davası sürecini en başından bu yana dikkatle ve hassasiyetle takip ettiklerini kaydetti.

Bu kapsamda bir kez daha Adıyaman’da bulunduklarını ifade eden Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkının davayı tek yürek halinde izlediğini söyledi. Başbakan Üstel, “Bizlerin burada bulunması, bu büyük acıyı yaşayan ailelerimizle aynı hissiyatı taşıyan bir devletin ve halkının, ailelerin yanında dimdik durma iradesidir.” dedi.

Karakaya: 890 gün oldu

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Karakaya, adalet arayışlarında yeni bir eşiğe daha geldiklerini ifade ederek, 890 gündür çocuklarının yokluğunda kahrolduklarını ve adalet istediklerini vurguladı.

Karakaya, “6 Şubat 2023’te, evlatlarımızı, sevdiklerimizi elimizden alan Grand İsias Otel davasında, kamu görevlilerinin yargılanacağı ceza davasının ikinci duruşması öncesindeyiz. Biz aileler, bir kez daha kalbimizi gömdüğümüz bu topraklara adalet talebimizi haykırmak için geldik” dedi.

Yaşananın deprem değil, bir cinayet olduğunu söyleyen Karakaya, bu cinayetin sadece otel sahiplerince değil; bu binaya göz yuman, denetlemeyen, imza atan kamu görevlileri işbirliğinde işlendiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025, 10:56