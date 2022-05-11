En büyük dert pahalılık

Ömer KADİROĞLU

Hükümet kurma çalışmaları sürerken vatandaşlar başta ekonomi olmak üzere ülkedeki sorunları çözecek bir oluşum ortaya çıkmasını bekliyor. Hayat pahalılığından dert yanan vatandaşlar, yeni kurulacak hükümetten halkı rahatlatacak adımlar atmasını istiyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, ayrıca yeni kurulacak hükümette genç ve daha önce bakanlık yapmamış kişileri görmek istediklerini dile getirdi. Vatandaşlar, “Size bir bakanlık verilse hangi bakanlığı isterdiniz?” sorununu da yanıtladı.

Ne dediler…?

Soner Uzunkoşar

“İnsanların ekmek almaya parası kalmadı bunlar ‘kim bakan olacak’ kavgası veriyor. Seçilen ve hizmet için yemin edenler halka hizmet veremiyorlar. Halk geçim derdinde, ama ne hayat pahalılığı ne de diğer sorunları çözmek için adım atılmıyor. Ülke öyle bir hale geldi ki siyasilerden hiçbir umudumuz kalmadı. Bugün teknokrat hükümet kurulacak olsa ve bana bir bakanlık teklif etseler kabul etmezdim. Biz işimizi yürütelim, evimizin ihtiyaçlarını karşılayalım yeter. Kim isterse gelsin yeter ki halk için çalışsın.”

Türker Alptekin

“Ülkede hayat pahalılığı en büyük sorun. Bu ekonomik koşullarda kurulacak herhangi bir hükümet modelinin faydası olmayacaktır. Teknokrat hükümet konuşulan bir model ancak siyasiler kulak ardı ediyor. Bir teknokrat hükümet oluşacak olsa ve bana bir bakanlık teklif etseler ben Başbakanlığı isterdim ve iş yapmayanlara tokadı çarpıp, iş yaptırırdım.”

Sabit Büyükünlü

“Yeni kabinede daha önce hiç görev almamış genç ve dinamik isimlerin olması lazım. Teknokrat hükümet zaman zaman gündeme gelen ancak sadece sözde kalan bir modeldir. Kim göreve gelirse gelsin sadece kendi menfaatini düşünüyor. Daha genç kişilerin kabinede olması ülke için faydalı olacaktır. Teknokrat hükümet oluşursa ve bana bir teklif gelirse ben Dışişleri Bakanlığını isterdim. Çünkü 50 yılı aşkın süredir Kıbrıs’ın çözülmeyen dış sorunlarını çözebilmek için.”

Vahap Dönmez

“Bence artık bu ülkeye yeni bir sistem gelmeli. Daha aktif ve daha genç insanları hem kabinede hem de siyasi partilerde görmek istiyoruz. Şu anda oluşacak kabinede mevcut milletvekillerinden sadece bazılarını görmek istiyoruz. Atama usulü ile bir kabine oluşturulacak olsa ve bana bir bakanlık teklif etseler Turizm ve Çevre Bakanlığını almak isterdim ve ilk icraatım turizmi canlandırmak, daha büyük yatırımlar ve çevre temizliği yaptırmak olurdu.”

Coşkun Koçak

“Oluşacak kabinede gerçekten halk için çalışacak ve ülke yararına olacak genç ve yeni insanların bulunmasını istiyorum. Teknokrat hükümet modeli uygun bir modeldir. Milletvekillerinden ziyade işi bilen dışarıdan kişilerin kabinede olması lazım. Teknokrat bir hükümette bakanlık yapmam için bana bir teklif gelse ben Turizm Bakanlığı’nı isterdim. Turizm açısından çok geride kalmış bir durumdayız. Ben olsam turist sayısını arttırmak, Maraş bölgesini canlandırmak için güçlü projeler hazırlar ve halkın kullanabilmesi için daha fazla temiz ve güzel plajlar için çalışırdım.”

İlker Gürmanoğlu

“Oluşacak hükümetin eskisinden bir farkı olmayacağını düşünüyorum. Teknokrat hükümet yıllardır söyleniyor. Belki bir faydası olabilir ancak kimse uygulamak istemiyor. Teknokrat bir hükümette bakanlık yapma teklifi gelse İçişleri Bakanlığını almak isterdim. İlk icraatım da dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş kadar fazla bir şekilde verilen vatandaşlıklarla ilgili düzenlemeler yapar biraz kısıtlama getirirdim.”