Sine-i millete dönüş masada

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yeni hükümeti kurma görevini UBP milletvekili Ünal Üstel’e vermesi sonrasında, mecliste muhalefet görevi yapan CTP ile HP’nin yetkili kurulları ‘etkili eylem’ üzerinde çalışmaya başladı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay dün tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak “Sine-i millete dönme” seçeneğinin masada olduğunu söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, UBP’nin kuracağı bir hükümetin meşru olmayacağını belirterek, bu konuda sessiz kalınmayacağını vurguladı. Erhürman, önümüzdeki günlerde meydana gelecek gelişmeleri dikkate alarak Parti Meclisi’nin yeni kararlar üreteceğini söyledi.

CTP ayrıca Üstel ile hükümet konusunda görüşmeme kararı aldı.

Erhürman: Üstel’le görüşmeyeceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, tv2020 ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Milletvekili Ünal Üstel ile herhangi bir koalisyon görüşmesi yapılmayacaklarını söyledi.

Erhürman “Yetkili organlarımız henüz toplanmadı. Sadece MYK üyelerimizle telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Ancak bu karar Üstel’in şahsına değildir. Başka bir vekile de verilseydi tavrımız aynı olacaktı. Sayın Faiz Sucuoğlu genel başkan olmaya devam ettiği sürece biz bu yapıyı meşru görmüyoruz” dedi.

CTP’nin yetkili organlarının toplanıp yol haritasını belirleyeceğine vurgu yapan Erhürman, “Hiçbir meşruiyeti olmayan hükümeti kurmaya hazırlanıyorlar. Meşru görmediğimiz bir yapıyla koalisyon görüşmesi yapmamız mümkün değildir” diye konuştu.

Müdahale var

CTP Genel Başkanı Erhürman şunları ifade etti:

“İki kez hükümet kurup istifa eden Sucuoğlu’na tekrar görev verilmesi demokratik karşılanmazdı. Ancak halen UBP genel başkanı dururken, partiden başka birine görev tevdi etmek de meşru değil. Ayrıca Tahsin Ertuğruloğlu, “Türkiye Sucuoğlu ile çalışmak istemiyor” şeklinde açıklama yapmıştı. Bu dıştan müdahalenin olduğunu gösteriyor. Bu şartlarda kurulacak hükümet meşru değildir.”

Yangından mal kaçırır gibi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptıkları görüşmede CTP olarak bir mutabakat hükümeti kurulması için hazır olduklarını ilettiklerini ifade eden Erhürman şöyle devam etti:

“Biz mutabakat hükümeti kurulması şartı ile hazır olduğumuzu söyledik. Halkın bu sıkıntılı dönemde meclis içerisinde mutabakat olduğunu görmesini istedik. Eğer hükümeti kurma görevi verilseydi tüm partilerle görüşecek, bir mutabakat hükümeti kuracak ve uygun bir zamanda seçime gidecektik. Ancak bize hükümeti kurma görevi verildikten sonra bir koalisyon kurulmaması halinde başka partilere yeniden görev verilmesini doğru bulmadık. Bu şartı öne sürdük. Ancak yapılmak istenen başkaydı. Onlar ‘CTP’ye görev verelim, 15 gün dolaşsın, kuramasın, sonra yeniden UBP-DP-YDP hükümeti kurulsun” amacını güttüler.

Hasan Taçoy’un deyimiyle yangından mal kaçırır gibi hükümeti kurma görevini Üstel’e verdiler.

Tatar, “UBP’nin hükümeti kurmakla görevlendirilecek ismi seçmesi gerektiğini” söylemişti. Sucuoğlu ise “parti meclisinin toplanacağını ve isim belirleneceğini” açıklamıştı. Bu açıklamaların ardından apar topar Üstel seçildi. Ülkenin demokrasisine tarihin en büyük darbesi vuruldu. Bu yaşatılanların unutturulmasına alsa müsaade etmeyeceğiz.”

CTP lideri Erhürman, “Güven Yaratıcı Önlemler Paketi ortada dururken, Mağusa Limanın üzerindeki haksız izolasyonlar gündeme gelmişken, hidro-karbon yatakları ve enerjide önemli adımlar atılırken, biz bu süreç içerisinde pozisyon alacağımıza Sarayönü fasaryasıyla vakit geçiyoruz” dedi.

Özersay: Koalisyon görüşmesi yapmayacağız

HP lideri Özersay da Ünal Üstel’le herhangi bir koalisyon görüşmesi yapmayacaklarını aktardı.

Özersay, “Günlerdir yazıyor, söylüyoruz. Bu yaşananlar demokrasiye, demokratik teamüllere aykırıdır. Bir oyun oynanıyor ve biz Halkın Partisi olarak böyle bir hükümet kurdurma oyununa ortak olmayız. O nedenle demokratik teamüllere aykırı bu görevlendirmeyi alan Sayın Üstel ile hükümet kurma görüşmesi tabi ki yapacak değiliz” dedi.

Özersay şöyle devam etti:

“Gelinen noktada UBP şunu anlamak zorunadır. Bir başbakan belirleyecek konumda değildir. Tüm iş makam-mevki kavgasına dönmüştür. Bu durumdan tek çıkış yolu erken seçim değildir. Çıkış yollarından bir tanesi şudur; UBP derki ‘içimde bir sorun var, dolayısıyla kendi içimdeki sorunu çözmem lazım. Hükümette yer almayacağım. CTP azınlık hükümeti, kursun, biz de destek verelim.”

İkinci çıkış yolu da şudur; UBP başbakanlıktan feragat edip, CTP başbakanlığında kurulacak hükümete destek verir. Bu süre içerisinde kurultay yapar ve parti için sorunlarını çözer.”

Özersay, Üstel başkanlığında kurulacak hükümetin güvenoyu alıp almayacağının da belli olmadığını ifade ederek, seçeneklerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sine-i millet seçeneği masada

HP’nin de farklı seçenekleri masaya koyduğunu belirten Özersay, “Kendi içimizde tepki olarak farklı seçenekleri tartışıyoruz. Henüz bir karar almadık. Ancak ülke demokrasisine ciddi bir şekilde zarar vereceklerini defalarca söyledik ve uyardık. Sine-i millete dönme seçenekler arasında masada duruyor. Süreci ileriye taşırlarsa hangi tepkiyi vereceğimize Parti Meclisi karar verecek” ifadelerini kullandı.

Özersay şunları söyledi:

“Geçmişte UBP, CTP ve TKP Sine-i millete dönme kararları almıştı. Şimdi HP için de bir seçenek olarak masada duruyor. Demokratik teamüllere rağmen her şeyi ayaklar altına alarak, genel başkan dururken, başkasına hükümeti kurma görevi verildiği için ciddi bir tepki vermemiz gerektiğini düşünüyoruz.

Nihai karar noktasında CTP ile de istişare edilir. Sine-i millete dönmek; milletvekilliğinden istifa etmek, “Bunu yapamazsınız, hükümetçilik oyunu oynayamazsınız, halkın iradesi ile oynayamazsınız” demektir. Meşru olmayan kurulacak bir hükümete oyun oynayacak fırsatı vermeyeceğiz. “