Kimin umurunda

Suna ERDEN

Lefkoşa’da alkollü araç kullanıp önce park hallindeki kamyona ardından trafik levhasına çarptıktan sonra alev alan aracın sürücüsü 26 yaşındaki sürücü Nijerya uyruklu Blessing Tafadzwa Mumvenge dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Mumvenge’nin kaza anında 121 promil alkollü olduğu açıkladı. Zanlının süratli araç kullandığı, ayrıca ehliyetsiz olduğu da belirtildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, kazanın 8 Mayıs 2022 tarihinde saat 03.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde 121 promil alkol tesiri altında süratli bir şekilde seyreden Blessing Tafadzwa Mumvenge’nin yönetimindeki ZPK 688 plakalı aracın direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini belirtti. Polis, Mumvenge’nin yönetimindeki aracın yolun solundan çıktığını, önce park halinde bulunan SU 793 plakalı kamyona, ardından savrularak refüj üzerindeki trafik levhasına çarptığını açıkladı.

Polis memuru, aracın trafik levhasına çarptıktan sonra alev aldığını ifade etti. Kazada yaralanan olmadığını belirten polis, araç yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü söyledi. Polis, yangın sonucu aracın motor kısmının tamamen, iç bölümünün ise kısmen zarar gördüğünü açıkladı.

Polis memuru, ZPK 688 plakalı araçta 150 bin TL, SU 793 plakalı araçta ise 10 bin TL hasar meydana geldiğini belirtti.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü hakkında soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, geçtiğimiz Pazar günü mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturma sonucu zanlının 2017 yılından beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı.

Birçok suçlamayla yargılanacak

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemeye zanlıyı bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi. Zanlı Mumvenge “alkollü araç kullanma”, “dikkatsiz sürüş”, “sürüş ehliyetsiz araç kullanma”, “sigortasız araç kullanma”, “süratli sürüş”, “mal sahibinden izinsiz kullanma” ve “ikamet izinsiz kalma” suçlarından yargılanacak.