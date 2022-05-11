YDP ile DP hazır

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, UBP Milletvekili Ünal Üstel’in Parti Meclisi’nden gerekli yetkiyi alması halinde temaslara başlayacaklarını açıkladı.

Arıklı, hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Milletvekili Ünal Üstel’in Parti Meclisi’nden gerekli yetkiyi alması halinde temaslara başlayacağını söyledi.

Arıklı, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun Üstel’e gereken desteği vereceğini düşündüğünü belirtti.

UBP’nin büyük bir parti olduğunu ve kendi sorunlarını kendisinin çözebileceğini de söyleyen Arıklı, bugün hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP’li vekil ve İçişleri Bakanı Ünal Üstel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini aktardı, “Hayırlı olsun dedik, başarılar diledik” dedi.

Arıklı, Bu hükümet yeniden kurulacaksa, icraat yapmak istiyoruz. İcraat yapmak istemek, siyasete aykırı mıdır? Biz farklı bir şey mi istedik? Biz icraat yapmak istiyoruz. Takdir edilmemiz gerekirken suçlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu da görüşmeye hazır

DP Genel Başkanı, Fikri Ataoğlu da hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve İçişleri Bakanı Ünal Üstel ile bir telefon görüşmesi yaptıklarını söyleyerek, “Hayırlı olmasını diledik. Parti Meclisi’nden yetki aldıktan sonra temaslarına başlayacağından bahsetti” dedi.

Ataoğlu, gün içerisinde bazı UBP’li milletvekilleri ile görüşmeler yaptıklarını da belirtt. Hükümet kurma çalışmaları kapsamında bir görüşme talep edilmesi halinde parti yetkili organlarından yetki alacaklarını aktaran Ataoğlu, 100 günlük icraat programının geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini de vurguladı.