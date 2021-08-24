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Paralar hesapta

 1-15 Temmuz 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını ödendi 

Paralar hesapta
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Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Temmuz 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını dün ödedi.
Süt Endüstrisi Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “1 - 15 Temmuz 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 862 üretici için çiğ süt bedellerinin %100'ü (21,840,338.47 TL) 23 Ağustos 2021 tarihinde üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır” denildi. 

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