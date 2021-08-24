Hükümetten yeni karar

Hurşide BAYBORA

Başbakan Ersan Saner, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin “pasaport iptali” konusunda almış olduğu kararı üzülerek öğrendiklerini, karar hakkında tekrardan düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Saner ayrıca, Sağlık Üst Kurul kararları çerçevesinde aşısız kişilerin olası PCR/Antijen/Karantina giderlerinin 27 Ağustos Cuma günden itibaren kendileri tarafından karşılanacağını duyurdu.

Bakanlar Kurulunun dünkü toplantısının ardından alınan kararları açıklayan Başbakan Ersan Saner, tüm işyerlerinin çalıştırdıkları personele Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden kayıt yaptırarak, yaptıracakları PCR/Antijen giderlerinin iş yerleri veya çalışanları tarafından karşılanacağını kaydetti.

Temas veya pozitif durumlarında ilgili kişinin uygun kalacak yeri olmadığı gerekçesi ile karantina otelinde kalmak istemesi halinde aşı süreçlerini tamamlamayan kişilerin otel giderlerinin kendileri tarafından karşılanacağını dile getiren Saner, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak genel sağlık taraması giderlerinin ise devlet tarafından karşılanacağını belirtti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına bağlı olarak yurt dışına çıkışta veya yurda girişte istenebilecek PCR/Antijen testlerinin ibraz edilmesi veya ilgili hava/deniz/kara kapılarından geçilmeden önce ödemenin belgelendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Saner, PCR/Antijen testlerinin sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda yapılabileceğini kaydetti.

Test için önce kayıt şartı var

PCR/Antijen testi yapacak kişilerin, öncelikle Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinde kayıt yaptırarak test yapacağı laboratuvarı seçmesi ve test ücretini test sırasında ilgili laboratuvara ödeme yapması gerektiğini dile getiren Saner, sosyal yardım alanlar ve engellilerin, yapacakları PCR/Antijen testini Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastane veya sağlık merkezinde yapmaları halinde ücretten muaf tutulacaklarını belirtti.

Saner, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak genel sağlık taramasının, pozitif ve temaslı kişilerle bağlantılı olarak hastalığın tespiti, yayılmasının önlenmesi amaçlı kontrol için olacağından getirilen kural ve ücretlendirmeden kamu çalışanları dahil hiçbir gerçek veya tüzel kişiye muafiyet ve istisna tanınmayacağını kaydetti.

PCR 100 TL, Antijen 40 TL olarak belirlendi

Pozitif ve temaslı olanlara bileklik takılması halinde bileklik giderlerinin devlet tarafından karşılanacağı, ilgili kişinin bileklik yerine otel karantinasında bulunması halinde tüm masrafların (karantina giderleri) kişi tarafından karşılanacağını dile getiren Saner, test ücretlerinde azami fiyat, PCR için 100 TL, Antijen için ise 40 TL olarak belirlendiğini, bu rakamların altında da test yapılabileceğini belirtti.

Akaryakıtta 10 kuruş indirim

Saner, dünya petrol piyasasında petrol fiyatlarının çok az gerilemesinden dolayı dünden geçerli olmak üzere hem petrolün (benzinin) hem de Euro Dizel’in litre fiyatında 10 kuruşluk indirim yapıldığını açıkladı.

Girne’de iptal edilen arazi…

Aldıkları diğer kararın ise, geçen hafta iptali gerçekleşen Girne’de bir şirkete kiralanan arazinin orman arazisi olarak ilan edilmesi ve buraya da milli park yapılması için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na talimat verdiğini dile getiren Saner, arazi ile ilgili çalışmaların bakanlık tarafından yapılacağını kaydetti.

